La notte degli Oscar ha ancora una volta proclamato i migliori della loro categoria nel mondo del cinema. Non sorprende però che la Disney domini nuovamente il palcoscenico, soprattutto considerato che nel 2021 ha distribuito ben due film di animazione. Uno però ha brillato oltre ogni aspettativa grazie alla colonna sonora, ad un’animazione sempre migliore, ma forse soprattutto ai temi affrontati. Tutto ciò rende questo film la scelta ideale per i piccoli, così come per gli adulti.

Perché guardare il film d’animazione vincitore degli Oscar 2022

Il film è uscito nelle sale lo scorso novembre, per poi venire distribuito poco dopo in streaming sulla piattaforma Disney+. Si tratta di Encanto, il sessantesimo classico della Disney, e pare che stavolta si siano superati. Infatti, hanno ricevuto non solo il premio Oscar come miglior film d’animazione, ma anche il Golden Globe e il BAFTA nella stessa categoria. Inoltre, alcune canzoni hanno svettato nella classifica dei brani più ascoltati per molte settimane, soprattutto “Non si nomina Bruno”. Si tratta di un nuovo record, che sembrava difficile da raggiungere dopo “Let it go”.

Questo è anche il primo film d’animazione Disney in cui ci si è avvalsi di un ampio team di coreografi per tutta la durata della produzione. I risultati sono evidenti, dal momento che le scene sono caratterizzate da un grande dinamismo che cattura l’attenzione. A conquistare il pubblico e soprattutto la critica, però, è stata anche la trama e il modo in cui è stata sviluppata.

L’Oscar premia il film d’animazione dell’anno da guardare comodamente a casa con tutta la famiglia

Il film parla della famiglia Madrigal, cappeggiata dall’abuela (la nonna), ed è ambientato in Colombia. Tutti i membri della famiglia sono dotati di poteri magici donati da una candela miracolosa, a parte Mirabel. Sembra una ragazza felice, che si impegna costantemente per il bene della sua famiglia e della sua comunità, anche se è un po’ goffa. Però, il fatto che Mirabel non abbia ricevuto i poteri risveglia nella nonna vecchi timori, portandola a preoccuparsi del futuro della famiglia e del villaggio. La sua frustrazione ricade sui nipoti, che cercano di fare del loro meglio per renderla orgogliosa.

Queste tematiche sono estremamente complesse e relazionabili a molte famiglie. Eppure, questo film d’animazione riesce a trattarle in modo semplice, divertente e diretto, andando dritto al cuore del suo pubblico a prescindere dall’età. Quindi, l’Oscar premia il film d’animazione dell’anno per tanti buoni motivi, gli stessi che ci terranno attaccati al divano. Riuscirà Mirabel a salvare la sua famiglia dalla magia che sparisce?

