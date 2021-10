Con l’arrivo dei primi freddi trascorrere il tempo in casa al calduccio è davvero piacevole. Guardare una serie TV, sorseggiare una calda tisana o leggere un libro, dedicarsi alla preparazione di piatti, nuovi o tradizionali che siano, sono tutte attività rilassanti. Tuttavia, si sa, più si rimane in casa e più la tentazione di snack e dolciumi vari si fa sentire. Pertanto, per non essere tentati, potremmo preparare degli spuntini appetitosi ma leggeri. Ad esempio potremmo preparare dei ceci croccanti e contemporaneamente tenere a bada il colesterolo e ridurre i trigliceridi con questa ricetta toccasana per il cuore. O, se siamo amanti di dolci, potremmo preparare dei super biscotti con questa farina poco utilizzata ma che potrebbe aiutare a ridurre glicemia e colesterolo.

Infatti per vivere serenamente e in salute dovremmo cominciare dalla tavola, unendo un po’ di attività sportiva e qualche hobby. Grazie ai prodotti che la natura offre potremmo apportare al nostro organismo notevoli benefici. Mangiare sano aiuta a prevenire i fattori di rischi di tante malattie croniche, che possono compromettere gravemente lo stato di salute. Pertanto prediligere alimenti sani è fondamentale.

Tra gli spuntini sani e leggeri rientrano anche le arachidi, piante oleaginose originarie dell’America del Sud. Infatti, tantissimi le consumano soprattutto durante l’inverno senza sapere che potrebbero aiutare nel buon funzionamento del metabolismo. Anche perché quasi tutti ignorano che quest’amato alimento è un legume amico del cuore che potrebbe abbassare la pressione.

Le arachidi dal punto di vista botanico sono legumi, ma dal punto di vista nutrizionale e commerciale rientrano a pieno titolo tra la frutta a guscio. Sono ricche di fibre, sali minerali come magnesio e fosforo e alcune vitamine, come la vitamina E e le vitamine del gruppo B. Queste ultime aiutano al buon funzionamento del metabolismo. Inoltre, grazie ad un aminoacido, chiamato L-arginina, contenuto nelle loro proteine apportano notevoli benefici alla salute del cuore. Questo aminoacido, infatti, sarebbe in grado di fluidificare il sangue e abbassare la pressione arteriosa. Grazie poi al contenuto di fibre, favoriscono il controllo della glicemia e del colesterolo.

Come possiamo utilizzarle?

Le arachidi oltre ad essere consumate da sole, perché sono nutrienti e anche gustose possono accompagnare anche delle ottime insalate. Adesso potremmo preparare un’insalata di lattuga, carote e arachidi, o ancora fagiolini, patate, peperoni cruschi e arachidi. Inoltre potrebbero diventare ingredienti preziosi per deliziosi biscotti. In questo caso avremo bisogno di:

200 gr di farina 00;

1 uovo;

80 gr di zucchero;

70 gr di burro ammorbidito;

un cucchiaino di lievito per dolci;

un pizzico di sale;

70 gr di arachidi tritate.

Uniamo tutti insieme gli ingredienti e impastiamo il tutto su una spianatoia. Stendere la pasta e con una formina creiamo i nostri biscotti. Nel frattempo preriscaldiamo il forno a 150/180 gradi, disponiamo i biscotti su una teglia rivestita da carta forno e inforniamo per circa 15/20 minuti.