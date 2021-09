Un giardino curato, rigoglioso, e splendido alla vista è il sogno di molti proprietari di casa. Per ottenere questo obiettivo, è ovviamente fondamentale investire tempo ed energia nelle nostre piantine, e dargli le cure necessarie durante tutto l’anno. Dopo la fioritura e la fruttificazione estiva, con l’arrivo dell’autunno è il momento di preparare le nostre piante al freddo.

È meglio potare alcune piante per aiutarle a superare al meglio i rigori dell’inverno, altre invece non andrebbero toccate per non rischiare di indebolirle proprio nel periodo più difficile dell’anno. Ed è importante sapere su quali dobbiamo intervenire, e quali è meglio lasciare in pace. Esistono due categorie di piante che molti tengono in casa, che non bisogna potare in autunno, anche se alcuni giardinieri, pensando di aiutare le piante, gli danno una spuntatina. Vediamo quali sono.

Molti lo fanno ma è sbagliatissimo potare queste piante da giardino in autunno

Le piante da non toccare all’arrivo dell’autunno sono quelle che resistono meno bene alle temperature rigide. In particolare, non dovremmo mai potare le aromatiche all’arrivo della brutta stagione. Se anche noi teniamo in giardino menta, salvia, rosmarino, timo, maggiorana e altre deliziose e profumatissime piantine, lasciamole stare all’arrivo dell’autunno. Tagliarle infatti, rischierebbe di indebolirle. Inoltre, se dovessero esserci delle gelate, la pianta risulterebbe debole nei punti in cui l’abbiamo tagliata, e il ghiaccio potrebbe insinuarsi all’interno dei tagli.

Resistiamo quindi alla tentazione di dare una spuntatina alle aromatiche: molti lo fanno ma è sbagliatissimo potare queste piante da giardino in autunno.

Ma c’è un’altra categoria di piante che è meglio non potare.

Non tocchiamo aromatiche, sempreverdi mediterranee, e piante dalla fioritura precoce.

Anche le sempreverdi mediterranee, come allori, ulivi, cipressi, pini marittimi, non andrebbero potate all’inizio dell’autunno. Questo perché le ferite aperte potrebbero danneggiare la pianta durante le gelate invernali. Meglio invece potarle verso la fine dell’inverno, e saranno pronte a mettere nuove gemme in primavera.

Per una questione estetica, poi, è meglio non potare in autunno le piante che ci regaleranno una fioritura precoce in primavera. Rischieremmo infatti di privarle dei rami fioriferi che saranno i primi ad annunciarci l’arrivo della bella stagione tra qualche mese.

A proposito di cura del giardino: settembre è il mese in cui cominciano a riaffacciarsi in orti e giardini le temutissime lumache. Se vogliamo proteggere le nostre piante ma senza usare veleni o composti artificiali, proviamo questo metodo dei nostri nonni per tenere lontane le lumache dal giardino a costo quasi zero.