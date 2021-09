Questi i segreti per avere una casa pulita, senza nessuno aiuto e in poco tempo

Quando la casa è in disordine e sembra trascurata, è facile rassegnarsi all’idea di non riuscire a fare tutto e a farlo nel modo giusto. Una casa pulita e ordinata sembra un traguardo lontano quando, invece, semplici consigli potrebbero aiutarci ad averla così come la vorremmo in breve tempo.

La capacità di tenere la casa pulita e in ordine non è una qualità della persona. Forse non usiamo correttamente i prodotti per la pulizia oppure semplicemente abbiamo delle cattive abitudini. Ma tutto quello che serve davvero è un po’ di intraprendenza e seguire questi piccoli consigli, i segreti per avere una casa pulita, senza nessuno aiuto e in poco tempo.

Procuriamoci prima di tutto dei prodotti per la pulizia affidabili, possibilmente detergenti eco-friendly, e seguiamo queste semplici linee guida per una casa pulita e in ordine.

Fare spazio

Anche se non ci consideriamo dei collezionisti di cose, spesso tendiamo ad accumulare negli angoli o sulle superfici disponibili. Un consiglio potrebbe essere quello di regalare, vendere, riciclare qualcosa di vecchio ogni volta che vogliamo fare spazio a un nuovo acquisto.

Tenere le superfici pulite

Quando le superfici grandi e piatte sono pulite, non solo rendono l’ambiente più piacevole, ma sono anche più facili da pulire. Evitiamo quindi di accumulare oggetti dove capita.

Tutte le cose hanno un posto e sono organizzate

Il disordine non aiuta ad avere una casa pulita. Quindi se abbiamo un posto per i giornali oppure per le chiavi, usiamoli. Un organizer da appendere la porta sarebbe utile per riporre scarpe, sciarpe, gioielli o qualsiasi altra cosa che tendiamo a lasciare in giro.

Entrare puliti in casa

A volte le piccole abitudini possono fare la differenza, come per esempio lasciare le scarpe fuori la porta oppure appena si entra in casa. In questo modo si impedisce che lo sporco sulle scarpe entri in casa e macchi i pavimenti.

Adottare sistemi di pulizia

Le persone con una casa ordinata tendono ad avere un programma e una routine di pulizia, non permettono allo sporco e al bucato di accumularsi. Prendiamo esempio quindi e fissiamo un giorno della settimana per passare l’aspirapolvere, un altro per fare il bucato e così via.

Pulire strada facendo

Avere anche una routine quotidiana aiuterebbe al nostro scopo: per esempio riordinare il letto al mattino oppure far riporre i giocattoli ai bambini nella scatola dei giochi; appendere i vestiti alla fine di ogni giornata oppure semplicemente piegare il bucato appena raccolto dall’asciugatrice.

Pulire distraendosi

Se la routine della pulizia non ci piace, possiamo rendere più piacevoli queste attività ascoltando musica per esempio. Distraendo la mente dal compito da svolgere, lo stesso risulterà più leggero.

Delegare i compiti

Tutti coloro che vivono in casa dovrebbero avere dei compiti settimanali: spolverare, preparare la lavastoviglie, svuotarla, buttare la spazzatura, passare l’aspirapolvere, ecc. Un consiglio utile è decidere un calendario di attività a rotazione, in modo tale che non sia sempre la stessa persona a occuparsi della spazzatura, per esempio.

Tanto per iniziare, pulire i piatti

Svegliarsi con un lavandino pieno di piatti sporchi significa prepararsi al fallimento dei buoni propositi sin dal mattino. Carichiamo quindi di caricare la lavastoviglie la sera prima e laviamo eventuali pentole e padelle prima di andare a letto.

Questi i segreti per avere una casa pulita, senza nessuno aiuto e in poco tempo

Seguendo questi semplici consigli saremo in grado di gestire la pulizia della casa senza sentirci sopraffatti dalle cose da fare. Il segreto numero 1 quindi? Avere una routine.