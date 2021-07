Quando partiamo per le vacanze c’è sempre un momento fondamentale: fare i bagagli. Per alcune persone non è proprio una cosa semplice.

Bisogna fare una scelta ponderata su cosa portarsi. Ma non possiamo portarci tutto l’armadio dietro. Finiamo puntualmente con la valigia piena che non riusciamo a chiudere. Allora ricominciamo a disfarla e rifarla. E magari ci sediamo sopra per chiuderla.

Ma oltre a questo problema, se magari viaggiamo in aereo, abbiamo un peso, un numero e delle dimensioni delle valigie ben definito.

Ma con il metodo super efficace e praticissimo per guadagnare molto spazio in valigia non avremo più questi problemi.

Qualche consiglio pratico

Prima di svelare il trucco che rivoluzionerà il modo di fare i nostri bagagli, vogliamo dare qualche consiglio. Soprattutto per rendere più pratica e veloce la preparazione.

La prima cosa da fare è creare una lista. Dividiamola in categorie di vestiti, beauty case e altre varie cose da portarci, come caricatori del telefono e documenti.

Scriviamo tutto quello che vorremmo portarci. Successivamente, contando i giorni che vogliamo stare fuori, vediamo quanti vestiti ci stiamo portando.

In questo modo, ci possiamo rendere conto se stiamo esagerando o meno. Inoltre, spuntando la lista, ogni volta che mettiamo qualcosa in valigia, sarà più difficile dimenticarsi qualcosa.

Il metodo super efficace e praticissimo per guadagnare molto spazio in valigia

È arrivato il momento di svelare il trucco perfetto per ottenere questo risultato. Ciò che ci serve sono delle buste che si possono isolare sottovuoto.

Sono quelle buste con un tappo e una valvola dalla quale si aspira l’aria.

Prendiamone varie di piccole dimensioni. Mettiamo i vestiti ben piegati all’interno e chiudiamole. A questo punto, con la bocca o con un’aspirapolvere, aspiriamo l’aria.

Vedremo che la busta si assottiglierà a vista d’occhio.

Così, una pila di magliette o di pantaloni occuperà un quarto dello spazio che occupava prima.

Con questo metodo, avremo un sacco di spazio libero per poter portare molte più cose. Non dovremo più stare a pensare troppo a cosa scegliere di non portare.