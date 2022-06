È un meraviglioso albero di piccole dimensioni. Non supera di solito i 60 cm e solo alcune volte può raggiungere il metro di altezza. Ha rami robusti e foglie succulente e, quando fiorisce, dei fiori quasi invisibili, di colore rosa oppure bianchi. La fioritura avviene non prima di 10 anni, ma non è un particolare che deve preoccuparci. Questo piccolo albero infatti è bello per le sue foglie di colore verde acceso.

Molti hanno questa pianta in casa ma pochi ne conoscono i segreti. Secondo un’antica tradizione orientale porterebbe tanta fortuna a chi la possiede. Alcuni dicono che sarebbe fonte di ricchezza e la chiamano l’albero dei soldi. Dicono anche che dovremmo posizionarla nell’angolo sud-est della casa e che ogni nuova foglia rappresenti l’inizio di energie positive che assicurano guadagni e amicizie.

È molto resistente e facile da coltivare

Stiamo parlando della Crassula Ovata, una pianta originaria dell’Africa meridionale chiamata comunemente Albero di Giada. È abbastanza diffusa, molto resistente e facile da coltivare. La si può tenere in casa oppure sul balcone. Se decidiamo di coltivarla sul balcone, mettiamola in una zona molto luminosa, ma in estate evitiamo la luce diretta del sole che potrebbe bruciare le foglie. Teniamola al riparo anche dalle piogge, perché è una pianta grassa e non ha bisogno di molta acqua. In inverno non sopporta le temperature inferiori a -4 e se la colonnina di mercurio scende, è necessario coprirla oppure rimetterla in casa. All’esterno cresce molto bene e può raggiungere circa 1 metro di altezza.

Possiamo però coltivarla anche in appartamento, facendo attenzione a posizionarla in una zona molto luminosa e lontana da fonti di calore artificiale. Non ha bisogno di molta acqua per cui dobbiamo annaffiarla solo quando il terreno si presenta particolarmente asciutto.

Molti hanno questa pianta in casa o sul balcone ma non tutti sanno quali segreti nasconde e come riprodurla

Dall’Albero di Giada possiamo ricavare tante piccole piante da regalare ai nostri amici perché abbiano anche loro tanta fortuna. Ora vedremo come si fa. Se il nostro albero è grande e prosperoso possiamo recidere un rametto con una cesoia senza danneggiarlo. Dovrà avere una lunghezza di circa 10 cm. Dopo averlo reciso, bisogna lasciarlo asciugare per qualche giorno e poi possiamo metterlo a dimora. Scegliamo un vaso non molto grande ma bello e originale e vi poniamo del terriccio specifico per piante succulente che possiamo trovare da un vivaista. Pratichiamo un buco al centro e vi inseriamo il rametto.

Anche per questa nuova piantina è necessario prendere tutte le precauzioni necessarie per far crescere bene l’Albero di Giada. Dobbiamo posizionarla in una zona molto luminosa, lontana da fonti di calore e dalla luce diretta del sole. Il terriccio deve essere umido ma non eccessivamente bagnato. Con queste precauzioni il piccolo Albero di Giada farà forza e inizierà a crescere e noi potremo augurare tanta fortuna alle persone a cui lo regaleremo.

Lettura consigliata

Per eliminare formiche e afidi da casa, orto e giardino ecco pochi rimedi naturali molto profumati e dal sapore gradevole