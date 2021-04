Finalmente la primavera e il caldo arrivano e sembra che si possa anche stare più tempo all’aperto. Le restrizioni del confinamento si alleggeriscono e possiamo veramente iniziare a sentirci liberi.

Prevedere dei picnic e delle giornate in un parco o al mare sono finalmente realtà. Quali sono i giochi che possiamo inventare per divertirci e sgranchire anche le gambe?

Ecco come con 1 sola bottiglia di plastica si può creare un divertentissimo gioco volante da fare all’aperto per grandi e piccini.

Il razzo volante che sibila e che si lancia su lunghe distanze

Questo tipo di razzi sono una chicca per i più piccoli ma anche per i più grandi. Invece di usare il boomerang o il freesby ecco come possiamo procurarci un razzo da lanciare.

Si possono acquistare nei negozi di giocattoli come nei negozi di sport. Non costano molto e sono efficaci per dei lanci anche di una decina di metri.

Perché invece non costruirlo da soli in casa con dei materiali di recupero? Ecco come con 1 sola bottiglia di plastica si può creare un divertentissimo gioco volante da fare all’aperto per grandi e piccini.

Come costruire un razzo volante con una sola bottiglia e qualche altro accessorio

Procuriamoci una bottiglia di plastica e tagliamola a metà. Prendiamo un vecchio pallone da football di gommapiuma o cerchiamolo in una ricicleria o da qualche amico. Tagliamo anche il pallone a metà e fissiamolo alla bottiglia con un nastro adesivo aderente. Prendiamo il tappo della bottiglia e pratichiamo un foro al centro con un coltello. Utilizziamo una vecchia biro, togliamo l’inchiostro e tagliamo a metà la parte di plastica.

Coloriamo la bottiglia che diventerà il nostro razzo ed applichiamo delle alette di cartone che abbiamo ritagliato in precedenza. Serviranno da stabilizzatrici al momento del volo.

Alla fine, versiamo dell’acqua nella nostra bottiglia e chiudiamola col tappo. Colleghiamo la penna ad una pompa per biciclette ed inseriamola nel tappo. Facciamo attenzione che non ci siano perdite nella plastica. Non ci resta che soffiare aria nella bottiglia con la pompa e il razzo spiccherà il volo.