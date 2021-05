Il gelato è forse l’alimento più apprezzato di tutta l’estate. Invenzione italiana che ha fatto il giro del mondo, tutti vogliono gustare un buon gelato quando fa caldo. Bisogna però dire che molti credono di assaggiare un buon gelato ma questo è il vero segreto per riconoscerne uno di qualità.

Gelati artigianali e industriali

Quando comincia il caldo e soprattutto nelle ore in cui la temperatura sale insopportabilmente, non c’è niente di meglio che gustare un buon gelato. Possiamo scegliere fra il gelato artigianale da banco, oppure quello industriale. Il vantaggio di quello industriale è che se ne possono scegliere fra molti modelli differenti. Bisogna dire però che il gelato industriale ha in genere ha un peso minore rispetto a quello artigianale.

Diversa è la preparazione del gelato artigianale poiché non è realizzato per la massa. Fra i più famosi abbiamo il cono e i ghiaccioli. Anche se si può gustare in coppetta o in cono gli artigiani del gelato cercano sempre più di creare nuovi gusti.

Forse può sembrare strano ma un vero gelato lo si riconosce proprio dal gusto. Quando si assaggia un gelato a volte si viene sorpresi da un certo gusto ricco, che può sembrare eccessivamente carico. Il gelato fatto con prodotti di buona qualità deve rispecchiare appieno il gusto vero che tende verso un fruttato o verso il cremoso, a secondo dei gusti, ma che al palato non sembra affatto artificiale.

La qualità si riconosce dal gusto

Si riconosce dal colore che non deve avere un aspetto brillante. Un colore che si presenta come se luccicasse, un po’ brillantato, forse non è del tutto naturale. Il colore vero in genere risulta agli occhi abbastanza neutro.

Ciò potrebbe dipendere dai riflessi del vetro frigorifero illuminato da tante luci del locale. In ogni caso questi dovrebbero sparire una volta fuori di esso.

Il gusto e il colore del gelato ci permetteranno di scegliere un prodotto semmai poco appariscente, ma di buona qualità.

