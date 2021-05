Non sono solo le mani o il viso a mostrare chiaramente la nostra età. Anche e soprattutto il collo è uno di quegli elementi del nostro fisico in grado di far capire quanti anni abbiamo. Tanto che ci sono alcune dive di Hollywood imbarazzanti per un viso da ventenne e un collo da sessantenne. Un collo affascinante è una delle caratteristiche molto apprezzate dagli uomini. Così, come trascurarlo invece, non è un bel segnale di noi stessi. Ecco come avere finalmente un collo giovanile e tonico sfruttando dei suggerimenti perfetti che tutti snobbano.

C’è un alimento perfetto per un collo giovanile

Al di là delle creme e degli interventi chirurgici, il collo ha letteralmente bisogno di una vitamina, fondamentale per la sua struttura. È la E. Questa sostanza risulta il miglior alleato per impedire ai radicali liberi di avere la meglio sull’elasticità della nostra pelle. Ci sono ancora poche persone convinte che una determinata alimentazione influisca positivamente anche sulla bellezza. Ma, per viso, collo e capelli è proprio così. Come avere finalmente un collo giovanile e tonico sfruttando dei suggerimenti perfetti che tutti snobbano? Con questa sostanza benefica.

Dove trovare in natura la Vitamina E

La fonte naturale più conosciuta di vitamina E sono sicuramente i legumi. Ma, ne troviamo in buona quantità anche nella frutta secca, nell’olio di oliva extravergine, nelle uova e nei cereali integrali. Ma, non disperiamo, perché se ci piacciono le insalate, anche i pomodori sono portatori di vitamina E. Così come i broccoli, gli asparagi e gli spinaci. Tutti alimenti quindi che possono concorrere a mantenere il nostro collo bello e giovanile.

Le maschere nutrienti anche per il collo

Un passaggio importante per avere un collo bello e tonico sono le maschere nutrienti a base di alimenti naturali. Una delle migliori è quella con:

albume d’uovo;

miele;

banana.

Prendiamo una scodellina e uniamo gli ingredienti.

Dopo averli mescolati e amalgamati, applichiamoli sul collo, come una maschera viso.

Dopo avere fatto agire per una ventina di minuti, rimuoviamo, sciacquando con acqua semplice.

Con tre semplici ingredienti naturali, avremo rigenerato la pelle del collo, salvaguardandone salute ed elasticità.

Approfondimento

