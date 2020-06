Modalità scura o chiara per il nostro smartphone? Qual è la migliore per i nostri occhi? La tecnologia sta facendo passi da gigante e se prima la modalità scura o tema scuro o in inglese dark mode era disponibile solo per gli iPhone, ora lo è anche per gli smartphone. Ma quali sono i suoi benefici? È meglio la modalità scura o chiara? Tutto ebbe inizio quando Instagram cambiò il suo tema da bianco a nero. Una rivoluzione. Tutti passarono dalla modalità chiara a quella scura. Dopo Instagram, la dark mode arrivò su WhatsApp, Facebook Messanger e anche Twitter. E ora non possiamo farne a meno.

Ovviamente la modalità dark ha i suoi pro e i suoi contro. Come ogni cosa del resto. Il primo beneficio della modalità scura è per la batteria. Infatti con la dark mode questa durerà di più visto che ogni singolo pixel è in grado di illuminarsi autonomamente.

Il secondo è la vista

Infatti la modalità scura tende a rilassare l’occhio. È molto indicata la sera magari quando si sta al telefono sul letto. Quando utilizziamo il telefono a letto la nostra pupilla si dilata perché l’ambiente circostante è buio, quindi utilizzare la modalità chiara con la pupilla dilatata è altamente sconsigliato. Soprattutto magari dopo aver passato un’intera giornata in ufficio davanti al computer. Se ci pensate bene infatti app nate con lo scopo di rilassare l’occhio sono già dark come ad esempio Netflix o Spotify. Un altro beneficio della modalità dark è ovviamente la qualità delle immagini. Infatti con la modalità scura le foto viste sul telefonino saranno più nitide, però le scritte in bianco risulteranno un po’ sgranate se le si guarda con attenzione.

Quindi i pro della dark mode sono tanti ed è consigliabile usare questo tema sul proprio smartphone, ma cosa ancora più importante è levarci il vizio di utilizzare il telefono a letto mentre ci addormentiamo, soprattutto dopo una giornata a lavoro dove i nostri occhi si sono stancati già per bene.