Il nostro cellulare ci “spia” davvero? Ecco la verità

A quanti di noi è successo di parlare di una cosa e poi trovarla il giorno dopo tra le sponsorizzazioni di Facebook? Credo che le mani di tanti di voi si stiano alzando in questo momento. Sembra assurdo, ma a volte si ha come l’impressione che il nostro cellulare ci ascolti. E poi ci presenti, in versione pubblicità, ciò di cui stavamo parlando. Il nostro cellulare ci spia davvero? Ecco la verità.

È Peter Hannay a dare la risposta a questo quesito un po’ inquietante. Hannay lavora presso l’Asterisk ed è un consulente di cybersicurezza. Ebbene, lo studioso afferma che è tutto vero: il nostro cellulare ci ascolta. Ma, attenzione, non c’è bisogno di allarmarsi. Il telefono è sempre in ascolto, questo è vero. Registra però solo quello che viene detto quando si pronunciano frasi come “Okay Google”. E dato che deve sempre essere pronto per riconoscere queste frasi, rimane costantemente in ascolto.

Il cellulare quindi ascolta ed elabora ciò che dici sul dispositivo. Da lì, è possibile accedere per app come Facebook e Twitter a questi dati. E poi saranno le app a scegliere se utilizzare le parole che hanno raccolto o meno.

Come fermarlo?

Basterà disattivare sul vostro telefono l’audio e l’interruttore vocale che permette al cellulare di ascoltare le conversazioni. Riceverete ancora qualche annuncio, ma in maniera decisamente minore.

Per quanto riguarda altre app, basterà andare sull’icona impostazioni del vostro telefono. Selezionate quelle come Facebook o Instagram e scegliete l’opzione Autorizzazioni. Negate l’accesso al microfono e il gioco sarà fatto.

Mi devo preoccupare?

Come detto poco fa, non c’è bisogno di allarmarsi. Questi dati raccolti dalle app sul vostro cellulare verranno usati unicamente per delle pubblicità. Quindi, al massimo, se state parlando di un viaggio, le app vi proporranno dei voli low coast o degli alberghi convenienti. Stessa cosa se state chiacchierando con un amico, ed esce fuori il discorso lavoro. Vi saranno presentati il giorno dopo degli annunci.

È doveroso però specificare una cosa. Nessun operatore umano ascolterà mai le vostre conversazioni. Ciò che viene registrato dal nostro cellulare, viene usato solo per queste fastidiose, ma innocue, inserzioni pubblicitarie.