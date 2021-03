Il concetto di soggiorno nel corso degli anni è cambiato in maniera radicale. Infatti da uno spazio per le occasioni speciali da usare solo con gli ospiti è passato ad essere una delle stanze più usate della casa. Ma quindi come si fa a progettare e ad ammobiliare nella maniera corretta la zona living? Scopriamo le regole base per arredare in modo perfetto un soggiorno moderno.

Capire l’utilizzo che ne faremo

Il primo e più importante passo per arredare in modo ottimale un soggiorno è capire l’uso che ne vogliamo fare. Infatti il salotto non dovrà soltanto rispondere a dei gusti estetici, ma dovrà soprattutto essere comodo e rispondere a necessità di tutti i giorni. Saltando questo passaggio fondamentale rischieremo solo di ritrovarci con una stanza che non ci piace e che quindi non useremo.

Che cos’è quindi per noi il soggiorno? Una stanza che useremo quando siamo soli, con la famiglia o con gli ospiti? Quanto tempo ci trascorreremo dentro? Quale sarà il suo scopo principale?

Solitamente il soggiorno è una zona di relax, in cui si passa tempo seduti comodamente in compagnia. Qui generalmente trovano il loro posto grandi televisioni, vetrinette, divani, poltrone e librerie.

Parola d’ordine: progettare

Le regole base per arredare in modo perfetto un soggiorno moderno. Una volta stabilito l’uso che vogliamo fare del nostro soggiorno il secondo passo da compiere è quello di progettare a fondo la stanza. Arredare un salotto infatti non significa solo comprare mobili carini e posizionarli nella stanza. Un buon progetto deve tenere conto di moltissimi elementi: uno stile uniforme al resto della casa, i pavimenti, i colori o i rivestimenti per i muri. Ma anche l’illuminazione, l’impianto del suono, le prese elettriche, eventuali elementi in cartongesso per modellare l’ambiente, le rifiniture e tutti i particolari. Lo spazio inoltre va valutato e riempito al punto giusto. Infatti una stanza troppo piena rischia di essere soffocante e scomoda, al contrario una quasi vuota può risultare davvero desolante.

Il soggiorno deve quindi innanzitutto rispecchiare il nostro stile e quello della casa. Tuttavia non dobbiamo assolutamente dimenticarci del lato pratico, perché il soggiorno è una stanza che dobbiamo usare e che deve risultare comoda. Un giusto compromesso tra fattore estetico e fattore concreto di utilizzo è ciò di cui abbiamo bisogno per non pentirci delle nostre scelte.