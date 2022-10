Mischiando sapone e aceto il bagno brillerà con il minimo sforzo, ecco come

Pulire il bagno è certamente una delle faccende domestiche più odiate e più faticose di cui tutti ci dobbiamo fare carico. Dai sanitari alla doccia, dai pavimenti agli specchi, sembra che ogni parte del bagno abbia bisogno di un tipo di detergente diverso, e spesso perdiamo molto tempo e spendiamo soldi alla ricerca del prodotto perfetto per eliminare ogni tipo di sforzo. Ma in realtà c’è una soluzione semplicissima che funziona praticamente per tutti i componenti del bagno e che ci permette di farlo splendere e brillare con il minimo sforzo, pochissimi prodotti e poca fatica. Vediamo come.

Il sapone deterge e l’aceto elimina il calcare

I principali nemici del bagno sono due: lo sporco e il calcare. Su rubinetti di metallo e lavandini di porcellana la polvere e il calcare sono particolarmente visibili, ed eliminarli potrebbe sembrare una battaglia persa. Per non parlare dei ricettacoli di batteri che ciascuno di noi ha in bagno e che spesso ci dimentichiamo di pulire, come ad esempio il retro dei sanitari, la ventola o lo scopino del water. Ma niente paura, perché il realtà il prodotto per velocizzare e semplificare al massimo le operazioni di pulizia del bagno esiste, ed è davvero semplicissimo da realizzare e da usare. Si tratta di un misto di sapone e aceto. Ma vediamo perché.

Mischiando sapone e aceto il bagno sarà pulito e splendente senza fatica

Il sapone è ovviamente un ottimo detergente che combatte lo sporco, le incrostazioni e i batteri. Non occorre in realtà un prodotto specifico per lavare il bagno se abbiamo a disposizione del semplice sapone liquido, sapone di Marsiglia o anche scaglie di saponetta. Utilizziamolo quindi per pulire qualsiasi cosa in bagno, dai sanitari alla doccia ai pavimenti. Ma dovremmo unirlo a un secondo ingrediente semplicissimo ma estremamente efficace: l’aceto. Come ci insegnano le nostre nonne, l’aceto è sempre stato un alleato preziosissimo delle massaie. Igienizza, è un ammorbidente naturale e soprattutto combatte le incrostazioni di calcare e gli aloni d’acqua, grandi nemici di rubinetti e specchi.

Mettiamo gli ingredienti in uno spruzzino

Mischiando sapone e aceto il bagno sarà pulitissimo e splendente con il minimo sforzo. Per sfruttare al meglio questi due ingredienti non dobbiamo fare altro che mischiarli all’interno di uno spruzzino inserendo due terzi di sapone e un terzo di aceto, e poi utilizzare questo mix su sanitari, lavandini, rubinetti, doccia e specchi asciugando con un panno in microfibra. Pulire il bagno non sarà mai stato così semplice.

