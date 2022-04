Molti non sanno che basta usare questo trucchetto semplicissimo per non far appannare lo specchio durante il bagno o la doccia

Godersi una doccia calda e rigenerante è uno dei più grandi piaceri della vita. Poche esperienze sono altrettanto paradisiache del sentirsi avvolti dal tiepido calore, soprattutto dopo una lunga giornata di lavoro. Ma spesso dobbiamo affrontare un piccolo inconveniente: usciti dalla doccia o dalla vasca, soprattutto se ci siamo trattenuti a lungo per goderci fino in fondo un momento di relax, troviamo lo specchio del bagno completamente appannato e inutilizzabile.

Tentare di pulire lo specchio con un asciugamano o uno straccio è una pessima idea, perché non faremmo altro che creare delle antiestetiche strisciate sul vetro. La soluzione migliore, lo sappiamo, è semplicemente aprire la finestra e attendere che lo specchio torni limpido da solo. Ma se non vogliamo rompere l’incantesimo e far entrare l’aria fredda in bagno subito dopo la doccia, esiste un’altra soluzione: possiamo prevenire il problema.

Basta pulire preventivamente lo specchio con della crema da barba

Qual è il trucco per impedire che lo specchio si appanni e diventi inservibile dopo esserci goduti una doccia calda? Semplicissimo: bisogna giocare d’anticipo. Per impedire allo specchio di appannarsi non dobbiamo fare altro che trattarlo con della schiuma da barba. Proprio così: la schiuma da barba è un’arma perfetta nel nostro arsenale di pulizia.

Ma come possiamo utilizzare la schiuma da barba per pulire gli specchi? Semplice: basta munirsi di un panno umido e di una bomboletta di schiuma da barba. Per questa operazione, è meglio scegliere un panno in microfibra che non lascia residui o pelucchi. Spruzziamo della schiuma da barba sul panno in microfibra (ne basta una piccolissima quantità) e poi usiamola per pulire gli specchi. Non soltanto saranno pulitissimi e brillanti, ma impediranno anche al vapore di condensarsi.

Altri due consigli per combattere lo specchio appannato

Molti non sanno che basta usare un po’ di schiuma da barba per avere specchi puliti e brillanti. Un altro consiglio è di tenere la ventola del bagno accesa durante la doccia, in questo modo il vapore non si accumulerà nella stanza ed è meno probabile che lo specchio si appanni. Come ultima arma, possiamo tenere un asciugacapelli a portata di mano vicino allo specchio. Basterà puntare l’asciugacapelli alla massima potenza sullo specchio per qualche secondo per eliminare subito la condensa.

