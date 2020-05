Miley Cyrus si fa tagliare i capelli dalla madre. Il risultato? Il look dell’estate

Miley Cyrus si fa tagliare i capelli dalla madre e il risultato è il look dell’estate. Miley Cyrus prima del nuovo look aveva uno dei tagli più complessi in circolazione: il mullet. Con i parrucchieri chiusi però bisogna arrangiarsi e tornare al metodo fai da te. O meglio in questo caso al metodo mamma. La bellissima mamma della popstar ha dimostrato di saperci fare con le forbici seguendo le indicazioni delll’hairstylist di Miley, Sally Hershberger, collegata in videochiamata. Hershberger ha postato una foto che ritrae Miley Cyrus con il suo nuovo mullet homemade, complimentandosi con la madre Tish per il risultato. Un pixie mullet molto punk e da vera dura. Il mullet è già in cima alla lista dei tagli capelli corti dell’estate 2020.

Miley Cyrus è passata dall’essere la teenager acqua e sapone nella serie tv Hanna Montana alla ragazzaccia punk, dal pixie cut estremo allo scalato anni ‘70. I suoi tagli sono diventati iconici e lei, come Madonna negli anni ’80, trasformista e irrequieta, detta tendenza. It girl numero uno del panorama pop-rock. Dal 2012 infatti Miley Cyrus inizia a sperimentare con i propri capelli e dice addio al capello lungo. Da lì in poi è stata la paladina del capello corto trasformandolo nel suo marchio di fabbrica. Miley Cyrus con il suo pixie cut è un’artista che ama provocare.

Indimenticabili il video musicale di Wrecking ball e la performace con Robin Thicke ai VMA. Miley Cyrus si è però presa una pausa dell’immagine da cattiva ragazza quando si è sposata con l’attore americano Liam Hemsworth e i capelli si sono allungati. La rottura con la star americana però porta Miley Cyrus ad un nuovo look e dice addio al capello lungo. Oggi la pop star americana ha un taglio corto scalato e scompigliato.

Approfondimento

