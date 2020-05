Come devo lavare la mascherina? Ogni quanto devo lavarla? La mascherina in pochissimo tempo è diventata l’accessorio più hype degli ultimi due mesi. E moltissimi brand hanno colto la palla al balzo per trasformare questo momento in una vera opportunità. Kim Kardashian ha lanciato la sua linea di face mask e così tanti altri brand.

Ma come devo lavare la mascherina?

La mascherina si usa tutti i giorni. Per andare al supermercato o per negozi o per vedere gli amici al bar. Cosa consentita in questa Fase 2. Ma come lavo la mascherina? In realtà è abbastanza semplice e non richiedere una particolare abilità. E’ necessario metterla in lavatrice con il detersivo e lavarla a temperature molto alte. Una volta asciutta è necessario però stirala sempre a temperature elevate.

La mascherina però è necessario in realtà lavarla ogni volta che si usa. Perchè non si sa mai quali e quanti sono i batteri con cui si viene a contatto tutti i giorni. Sarebbe quindi meglio avere più mascherine da poter alternare durante la settimana, per avere sempre una mascherina pulita.

E’ assolutamente importante indossare la mascherina, anche se non si hanno sintomi. La mascherina deve coprire anche il naso ovviamente. Il distanziamento sociale è ancora però uno dei metodi migliori per evitare il contagio e la diffusione del virus. Come la mascherina anche i vari capi, che uno indossa uscendo, devono essere lavati spesso. Perché anche questi possono essere soggetti a batteri che involontariamente portiamo nelle nostre case.

E i guanti?

I guanti non sono un oggetto che bisogna indossare per forza, anche se sarebbe meglio farlo. Soprattutto se si viene a contatto con oggetti all’esterno delle proprie abitazioni oppure se si prendono i mezzi. I guanti possono essere usa e getta, oppure si può ricorrere a guanti fashion che si possono lavare con lo stesso procedimento della mascherina.

