Perché le creme anti-age costano così tanto? Si possono presentare sotto varie forme da quelle cremoso fino al serio. Ma vale veramente la pena spendere cifre da capogiro per queste creme? Il loro claim è quello di farti sembrare più giovane riducendo, nascondendo e prevenendo i segni dell’invecchiamento. Le creme o sieri anti-age sono tra i prodotti single-use più cari al mondo. Basti pensare ad esempio al siero di JK7 Serum-rejuvenating Lotion che costa ben 1,800 dollari. Jurgen Klein, il creatore di questo elisir della giovinezza, ha impiegato 10 anni di ricerche e test su ciascuno dei 70 ingredienti naturali presenti all’interno del siero. Ha lavorato senza sosta nella sua azienda a conduzione familiare dislocata alle isole Hawaii.

E’ giusto quindi pagare 1,800 dollari per una crema?

Perchè le creme anti-age costano tanto? Gli esperti hanno detto la loro. E la risposta è no. Se un prodotto è estremamente costoso non significa che sia il migliore o il più efficace. Tante solo le sostanze simili che si trovano nei prodotti di fascia media o bassa e in quelli di alta e altissima fascia. Acqua, glicerina, acidi, olio e vitamine questi sono gli ingredienti alla base di ogni prodotto anti-age. Ovviamente all’interno delle creme di alta fascia ci sono ulteriori sostanze che le rendono così costose. Ad esempio Creme de la Mer ha addirittura un suo trademark “Miracle Broth”.

Questo Miracle Broth è composto da alghe giganti raccolte a mano, che hanno il potere di rigenerare la pelle. Moltissimi brand dichiarano infatti che l’effetto miracoloso di alcune loro creme è dovuto ad un prodotto naturale. Ma le varie aziende, in verità, non sono tenute a spiegare veramente se è quell’ingrediente a renderle così miracolose e quindi a costare così tanto.

Ma i prodotti anti-age funzionano realmente?

Negli Us, ad esempio, i farmaci anti-age devono essere approvati dal Food and Drug Administration, sia per la sicurezza sia per la loro efficacia. Mentre creme e serio non richiedono l’approvazione dal FDA prima di entrare sul mercato del beauty. Circa il 60/70% delle volte il motivo per cui alcune creme costano così tanto non è veramente legato al contenuto, ma ai vari costi di produzione e al packaging. Eppure, i biologi, anche davanti a questi potenti cosmetici, sono convinti che nulla si possa fare contro il normale processo di invecchiamento biologico. Gli stessi scienziati, sono concordi nel dire che un vero siero anti-età non esiste. Piuttosto i quattro fattori chiave che influiscono sull’invecchiamento sono la genetica, lo stile di vita, la dieta e la quantità di stress che si accumula.

