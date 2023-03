Micol combatte lo spreco alimentare all’interno della casa del Gf: ecco cosa cucina

Micol Incorvaia è la seconda finalista del Grande Fratello Vip. Sorella di Clizia, ex concorrente della scorsa edizione, la ragazza si è fatta subito amare. Micol prima della puntata di lunedì, ha deciso di preparare uno spuntino per tutti i ragazzi. La ragazza per evitare di sprecare cibo inventa una ricetta al momento. Veloce e preparata con ingredienti semplici, possiamo realizzarla anche noi. Sorprendente il risultato. Scopri di quale ricetta si tratta.

Micol Incorvaia è una concorrente chiave di questa edizione del Grande Fratello Vip. E’ la sorella di Clizia Incorvaia, ex gieffina della scorsa edizione. All’interno della casa si è legata ad Edoardo Tavassi, ex concorrente dell’Isola dei famosi e fratello di Guendalina. Entrata in un secondo momento nel gioco, come ex di Edoardo Donnamaria, la concorrente si è fatta strada velocemente. Infatti Micol è ufficialmente la seconda finalista del reality che finirà tra due settimane.

Semplice e riservata, Micol combatte lo spreco alimentare all’interno della casa del Gf. Come si è visto, il cibo non manca. Sono tanti gli sponsor che supportano la trasmissione e nella casa c’è abbondanza. Pasta, carne, pesce, frutta e snack non mancano all’interno della casa. Non tutti i ragazzi scelgono di mangiare gli stessi alimenti. Di conseguenza c’è la possibilità che possa avanzare del cibo. Proprio Micol è stata attenta a questo dettaglio.

L’intuizione della Incorvaia che prontamente prepara uno spuntino per i ragazzi per non buttare cibo

Ieri sera è andata in onda la 43° puntata del Grande Fratello Vip. Prima di ogni diretta i ragazzi prima di vestirsi e truccarsi cercano un momento di relax. Qualcuno gioca a biliardo, altri approfittano per mangiare qualcosa. Ieri è stata proprio Micol Incorvaia a preparare uno spuntino per tutti. Ma in questo la ragazza è stata attenta a non sprecare cibo. Infatti ha deciso di utilizzare un filone di pane quasi raffermo. La concorrente ha deciso di cucinare il pane diventato duro e difficile da mangiare. In pochissimo tempo Micol è riuscita a preparare una gustosissima ricetta.

Micol combatte lo spreco alimentare all’interno della casa del Gf: ecco cosa cucina

La finalista del Gf Vip si è data da fare per accontentare tutti ma allo stesso tempo non ha buttato cibo. Ha infatti deciso di tagliare a fette sottili il pane ormai secco. Sistemate sulla teglia del forno tutte le fette di pane non ha preparato la solita bruschetta. Micol infatti si è armata di salsa di pomodoro, mozzarella, parmigiano grattugiato e olio di oliva. Pochi e semplicissimi passaggi per uno spuntino sfizioso e saporito. Dopo aver bagnato tutte le fette di pane con la salsa di pomodoro, Micol ha tagliato la mozzarella.

Sistemati i cubetti di formaggio fresco sul pane ha aggiunto il parmigiano grattugiato. Infine un filo d’olio di oliva su ogni fetta. In seguito la concorrente ha infornato tutto per pochi minuti il tempo di far sciogliere la mozzarella. Il pane probabilmente destinato alla spazzatura è diventato una pizza margherita. Brava Micol che in tutta semplicità ha cucinato qualcosa di buono senza spreco alimentare.