Molte sono le cose che si fanno con gli smartphone e pochi conoscono il perché bisogna fare in un certo modo. È il caso di come si ricarica il telefono che potrebbe causare anche gravi danni. Facciamo allora attenzione alle sgradite conseguenze per il cattivo uso del caricabatterie dello smartphone.

Un’idea sbagliata

Se abbiamo tra le mani un caricabatterie qualunque, il cui spinotto però entra nella presa del nostro smartphone, siamo tentati di utilizzarlo. Ed effettivamente lo abbiamo fatto di sicuro notando che lo smartphone funziona lo stesso. Non ci sembra di notare anomalie e così pensiamo che dopotutto non sia vero il fatto che si debba utilizzare solo il caricabatterie originale.

Eppure non è così e ci sono 2 buoni motivi per utilizzare il caricabatteria originale.

Il primo motivo

Il perché riguarda soprattutto la potenza con cui si ricarica il telefono. Ogni telefono si alimenta con una certa potenza elettrica ed è il caricabatteria originale che la fornisce nel modo giusto.

Le batterie attuali sono piccole e leggere perché sono costituite da polimeri di litio. Ci sono dei componenti molto delicati all’interno che se sottoposti a tensioni e potenze elettriche differenti, cominciano indebolire il rendimento della batteria. Noi non ce ne accorgiamo, ma la cosa avviene.

Attenzione alle sgradite conseguenze per il cattivo uso del caricabatterie dello smartphone

Il secondo motivo è ancora più importante e riguarda la sicurezza. Proprio perché le batterie sono delicate, i costruttori hanno fornito gli smartphone di sistemi di sicurezza. Ci sono cioè dei programmi che controllano di continuo lo stato della temperatura del telefono, in modo che la batteria non possa rovinarsi o esplodere.

Può capitare che questi programmi si sregolino, perdono la loro calibrazione e potrebbero non funzionare nel modo giusto. Ebbene i costruttori hanno inserito direttamente nel caricabatteria un sistema autonomo di controllo. Normalmente questo dialoga con i controlli dello smartphone e può intervenire anch’esso per prevenire possibili disastri, bloccando il caricabatteria.

Utilizziamo sempre dei caricabatteria originali, piuttosto che quelli compatibili.

