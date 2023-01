L’oroscopo settimanale prevede soldi a palate per 5 segni zodiacali: scopri se sei tra i più fortunati

Inizia una nuova settimana ed è il momento di consultare gli astri per scoprire cosa ci riserveranno i prossimi 7 giorni. L’oroscopo settimanale annuncia l’inizio di un periodo decisamente ricco di soddisfazioni economiche per 5 segni zodiacali. Segni che vedranno esplodere il conto in banca e che aumenteranno notevolmente il proprio prestigio professionale.

La prima metà di gennaio è ormai alle spalle e siamo tornati definitivamente alla routine quotidiana. L’anno non è iniziato nel migliore dei modi tra prezzi dei carburanti e importi delle bollette alle stelle. Per fortuna arriva qualche buona notizia dall’allineamento dei pianeti. L’oroscopo settimanale prevede soldi a palate per 5 fortunatissimi segni zodiacali. È il momento di capire se siamo anche noi tra quelli che daranno una bella boccata d’aria al conto in banca.

Settimana super fortunata per Ariete e Gemelli

Possiamo affermare senza ombra di dubbio che l’Ariete è il segno protagonista di inizio 2023. E non soltanto perché è tra i segni destinati a trovare l’amore nei prossimi mesi. Questa settimana ci saranno incredibili novità anche per quanto riguarda le finanze. Il merito sarà di Giove in congiunzione che tra le giornate di mercoledì e giovedì porterà soldi ed entrate inaspettate.

Non sarà da meno la settimana dei Gemelli, segno baciato contemporaneamente da Marte e Giove. I nati sotto questo segno saranno intraprendenti e fortunati come non mai. È giunto il momento di imbarcarsi in un progetto ambizioso destinato al successo.

Piove denaro sul Leone

Dopo mesi difficili torna a sorridere anche il segno del Leone. Tutte le frustrazioni e gli insuccessi accumulati spariranno in un batter d’occhio grazie all’aiuto di Marte. Finalmente un progetto lavorativo iniziato a fine 2022 inizia a dare i suoi frutti in termini di incassi. È arrivata l’ora di spingere sull’acceleratore e di creare un team con le persone giuste. Armonia, rispetto e affiatamento porteranno dividendi decisamente interessanti.

L’oroscopo settimanale prevede soldi a palate: aumenti di stipendio in vista per Vergine e Scorpione

La Vergine sarà uno dei segni protagonisti di quest’anno appena iniziato. I nati sotto questo segno vedranno la loro vita completamente rivoluzionata nei prossimi mesi. Soprattutto in ambito professionale. È infatti in arrivo una proposta decisamente interessante con un notevole aumento di stipendio. Impossibile farsela scappare per costruire un futuro radioso.

Quella che inizia oggi sarà una settimana decisiva anche per lo Scorpione. La Luna è in congiunzione e favorisce incontri positivi sia a livello sentimentale che lavorativo. In più c’è l’appoggio di Mercurio che stimola le partnership professionali. Chi sogna di mettersi in proprio e di costruirsi da solo il proprio destino non può farsi sfuggire l’occasione. La crescita economica è assicurata.