Il sogno di ogni italiano è mettersi al volante di un’auto dal costo bassissimo. Purtroppo da noi, è possibile acquistare un veicolo a quattro ruote a prezzi eccezionali solo ricorrendo al mercato dell’usato. In India e Cina, invece sta esplodendo una nuova mania. Dall’altra parte del continente le auto sono economiche e rispettano l’ambiente. Infatti, c’è la corsa ad acquistare piccolissime city car elettriche super economiche a zero emissioni.

Italia in ritardo

Stiamo parlando delle auto elettriche, il futuro della mobilità. In Italia, questo comparto, fa fatica a decollare. In India e Cina il discorso è diverso. Infatti, nei due Paesi asiatici sono state presentate sul mercato auto elettriche ad un prezzo irrisorio. Il costo di vendita si aggira intorno ai 3.500 euro.

Case automobilistiche al lavoro

Le case automobilistiche hanno fiutato l’affare e si sono messe subito all’opera per costruire auto di ultima generazione. I cinesi Saic e Wuling in connubio con l’americana GM hanno prodotto la Hongguang Mini EV. Questa auto scorrazza tra le strade asiatiche da fine luglio. In 21 giorni sono state vendute 15mila auto. Questa auto elettrica è lunga 2,92 metri. A bordo possono salire 4 persone. L’alimentazione elettrica è sostenuta da una batteria agli ioni di litio con un’autonomia di 170 chilometri.

Queste auto non sono predisposte per raggiungere alte velocità: infatti non superano i 100 chilometri orari. La Hongguang Mini EV ha rubato i cuori dei giovani, abituati a muoversi nei grandi centri urbani.

L’auto indiana

Mahindra Atom è la city car indiana. Ha un motore elettrico di 15 kilowatt. Questa auto raggiunge a stento i 50 chilometri orari e con un carico batteria riesce a fare 80 chilometri di percorso. Perciò, questa auto è utile per spostamenti urbani quotidiani. L’abitacolo è molto piccolo ma riesce ad ospitare 5 persone a bordo.

Mahindra Atom è avveniristica: monta prese Usb per la connettività 4. L’auto attualmente è in costruzione, il lancio sul mercato è previsto da marzo 2021 ad un prezzo di 3.500 euro. Mettersi al volante di un’auto dal costo bassissimo è possibile in Cina e India.