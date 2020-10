Gli effetti dell’acido acetilsalicilico su piante e fiori possono rappresentare un vero e proprio rimedio per chi ha problemi con il pollice verde. Con gli Esperti di ProiezionidiBorsa presentiamo i principali utilizzi che si possono fare di questa sostanza per la cura e la crescita delle piante in casa o in giardino

Mettendo l’aspirina nelle piante il risultato sarà sorprendente. Il principio attivo che è alla base di questo farmaco è l’acido acetilsalicilico, un derivato dell’acido salicilico presente naturalmente nelle cortecce di molti alberi. Alcune ricerche scientifiche sull’argomento hanno dimostrato quali sono gli effetti di questa sostanza sulle piante. Forse non tutti lo sanno, ma proprio l’acido salicilico, principio attivo dell’aspirina, prende il suo nome dalla prima pianta dalla quale fu estratto, il salice. Dopo questa scoperta, molti studiosi hanno rilevato la sostanza in diverse altre piante come per esempio la spirea, da cui deriva l’aspirina. Tale sostanza altro non è che un ormone vegetale che serve principalmente a regolare lo sviluppo e la crescita della pianta. Secondo gli studi, infatti, l’acido acetilsalicilico potrebbe indurre una migliore tolleranza allo stress delle piante determinando un più alto stato di salute del vegetale.

In base a quanto è emerso dalle ricerche, l’utilizzo dell’aspirina nelle piante determinerebbe dei risultati straordinari. Gli effetti della sostanza, infatti, non riguardano esclusivamente la crescita della pianta, ma anche un potenziamento del potere immunitario. In questi casi, durante l’irrigazione, mettendo l’aspirina nelle piante il risultato sarà sorprendente. La soluzione migliore è quella di disciogliere alcuni grani in acqua e cospargere le piante in questa maniera di tanto in tanto. Oltre a migliorare il sistema immunitario delle piante, l’acido acetilsalicilico contribuirà ad incrementare la resa stessa dei vegetali.

