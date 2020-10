Come far durare più a lungo i fiori in vaso recisi. Quali tecniche usare per conservare il bouquet in splendido stato. Questi sono gli argomenti che insieme ai Tecnici di ProiezionidiBorsa tratteremo nelle seguenti righe che dedichiamo al giardinaggio. I fiori in vaso durano più a lungo con questo segreto che sveliamo.

Quali sono i principali rischi

Avere fiori freschi e profumati in giro per casa è una sicuramente una fonte di gioia e allegria per molti. Tuttavia, lo splendore policromatico di ogni specie tende a svanire molto rapidamente quando si tratta di tenere queste bellezze della natura in vaso. Come fare allora? I fiori in vaso durano più a lungo con questo segreto che ti sveliamo e che potrai seguire procurandoti semplicissimi strumenti.

Molte piante e fiori che si mettono in vaso, tendono ad essere maggiormente esposte a sostanze nocive che accelerano l’appassimento dei fiori. Una di queste è l’etilene. Si tratta di un ormone della crescita che serve allo sviluppo della pianta. Tuttavia, nei fiori in vaso potrebbe verificarsi una sovraproduzione di etilene con conseguente accelerazione dell’appassimento del fiore. Inoltre, c’è da dire che il bouquet in vaso è maggiormente esposto alla produzione di funghi nell’acqua stagnante. Questi due fattori concorrono fortemente a peggiorare lo stato di salute del fiore che, in appena qualche giorno appassisce. Tuttavia, per contrastare questo rapido processo di decomposizione, è possibile seguire alcuni accorgimenti.

I fiori in vaso durano più a lungo con questo segreto che ti sveliamo

Se volete mantenere belli e freschi i fiori nei vostri vasi, aggiungete all’acqua del vaso qualche granello di acido acetilsalicilico. I fiori in vaso durano più a lungo con questo segreto che ti sveliamo. In base ad altri studi condotti all’Università della California, Davis, la presenza di una percentuale di acido acetilsalicilico in acqua riduce la produzione di etilene. Inoltre, le proprietà antifungine dell’Aspirina rallentano la crescita di muffe all’interno del vaso che solitamente determinano l’appassimento. Per chi non avesse in casa dell’Aspirina, un valido sostituto è la candeggina. In questo caso, è sufficiente aggiungere una piccola dose di sostanza nell’acqua del vaso ed i fiori conserveranno tutta la vivacità dei loro colori e forme.

