Mercato USA, le previsioni degli analisti per l’anno corrente

Cosa accadrà ai mercati USA? Secondo gli analisti di Morningstar il 2024 sarà un anno molto importante per l’economia americana. Scopriamo qual è il motivo di ciò e che cosa potrebbero doversi aspettare gli investitori.

Il 2024 è finalmente giunto ed è il momento di fare il punto della situazione. Che cosa bisogna aspettarsi per i prossimi mesi? In particolare, quale sarà la situazione del mercato USA?

Proviamo a rispondere a questa domanda con le prospettive delineate dagli analisti di Morningstar, che si mostrano particolarmente ottimisti in merito al mercato statunitense.

Mercato USA, le previsioni degli analisti di Morningstar

Quale sarà la situazione per il 2024? Morningstar sembra nutrire ben pochi dubbi in proposito. Dopo ben quattro anni e una pandemia che ha sconvolto la situazione dei mercati, questo nuovo anno sembra destinato ad essere quello in cui l’economia e il comportamento dei consumatori si normalizzeranno. Il peggio, insomma, sarebbe ormai alle spalle.

Questo vale ovviamente anche per gli Stati Uniti, che saranno ”in grado di superare tutti gli shock prodotti dalla pandemia”. Ciò nonostante il tasso di crescita dell’economia americana rallenterà nel 2024, ma senza che si verifichi una una recessione.

La situazione dei tassi di interesse

La combinazione tra il rallentamento della crescita economica e il calo dell’inflazione spingeranno la Fed ad allentare la politica monetaria e ad abbassare i tassi di interesse “forse” a marzo 2024.

Come dovrebbero posizionarsi gli investitori?

Per gli analisti i titoli small cap rimangono piuttosto attraenti grazie ad un tasso di sconto del 16%, seguiti da quelli mid cap, scontati invece del 6%. Diversa la situazione dei large cap, che sono scambiati un po’ al di sopra del fair value.

I titoli value, secondo Morningstar, restano i più interessanti per chi ha intenzione di fare investimenti a lungo termine, essendo scontati del 10% rispetto a quelli fair value.

Infine, il segmento blend sarebbe sopravvalutato dal mercato, mentre quello growth al momento viaggerebbe in linea con le valutazioni degli analisti.

