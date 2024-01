Crescita del PIL italiano nel 2024, ecco le previsioni degli analisti

L’anno nuovo è appena iniziato, ma gli analisti si stanno già cimentando nelle stime in merito alla crescita dell’economia italiana e all’inflazione. Scopriamo che cosa dicono in merito l’Istat, Prometeia e Banca d’Italia.

Quali sono le previsioni per la crescita del PIL italiano nel 2024? C’è ottimismo o pessimismo? Prima di tutto, bisogna sottolineare che le posizioni degli analisti dell’Istat, di Prometeia e di Banca d’Italia propendono tutte quante per una crescita più o meno lenta dell’economia italiana. Divergono, tuttavia, le percentuali di crescita del PIL previste.

Crescita del PIL italiano nel 2024, ecco le previsioni di diversi analisti

Gli analisti dell’Istat sono i più ottimisti e prevedono infatti una crescita dello 0,7% del PIL. Segue Banca d’Italia, per la quale quest’ultima sarà dello 0,6%.

Per Prometeia, invece, la crescita sarà minore e cioè dello 0,4%. Una previsione che, tuttavia, comporterebbe comunque un aumento del PIL italiano del 4,2% rispetto al 2019.

Cosa dicono gli esperti di Prometeia sull’inflazione

Cosa aspettarsi, invece, in merito alla situazione dell’inflazione? Come riporta anche il Corriere, per gli esperti di Prometeia l’indice passerà al 2,1% nel 2024 e addirittura all’1,9% nel 2025. L’inflazione di fondo, invece, scenderà del 2,5% per poi scendere ulteriormente raggiungendo il 2%.

Dunque, tutte notizie più o meno positive. Cerchiamo però di sottolineare anche una criticità.

La crescita del debito pubblico dell’Italia: una situazione da tenere sott’occhio

È però da sottolineare che anche il debito pubblico italiano è cresciuto di circa 6 punti. Questo dovrà certamente essere ridotto il prima possibile, se si vuole evitare – come sottolinea Prometeia – che l’Italia incorra in nuovi richiami da parte della Commissione europea.

Si tratta, pertanto, di una situazione che in futuro potrebbe creare beghe notevoli e che non deve assolutamente essere presa sottogamba nonostante alcuni dati positivi in merito all’economia italiana.

