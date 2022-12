Mercato tirolese più grande d’Italia: Natale tra dolci, giochi e luci colorate in piazza ad Arezzo

Strutture tipiche, artigianato e prodotti toscani ed europei, bellezze architettoniche da non perdere, questo e molto altro in una delle città spettacolari della Toscana. Date e orari per non perderci nulla e per scoprire tutte le novità di una delle manifestazioni più divertenti del Natale.

È una location che non dobbiamo assolutamente perdere se siamo appassionati di mercatini di Natale. Ad Arezzo, in piazza Grande, troviamo dal 22 novembre il Villaggio Tirolese confermato per questo 2022 anche se con cambiamenti e novità. Durerà fino al 26 dicembre regalando alle famiglie un posto ricco di luci e di divertimenti per trascorrere le festività con i bambini e respirare le atmosfere incantate delle grandi Capitali d’Europa. Non solo espositori del Tirolo ma anche di Germania e Austria propongono prodotti artigianali e gastronomie che vanno ad affiancarsi alle specialità della Toscana.

Una delle novità più gradite è il Tour Città Natale con le guide professionistiche di Arezzo che offrono pacchetti da 3 ore per scoprire le bellezze della città. Dal crocifisso di Cimabue alla cattedrale gotica di San Donato, dal Palazzo della Fraternità dei Laici al Palazzo dei Priori e a quello Pretorio.

Una cittadina affascinante e ricca di sorprese

Lo spettacolo di luci è garantito in Piazza Grande ad Arezzo, dalle 17 alle 21 fino al giorno di Santo Stefano. Birre tirolesi, salsicce, polenta, spaetzle e bretzel si possono mangiare mentre visitiamo gli stand ricchi di manufatti, stoffe, presepi e opere provenienti da varie parti dell’Europa. Il Villaggio di Babbo Natale è un posto pieno di giochi e scoperte per i bambini che possono partecipare ai laboratori organizzati dentro il Palazzo della Fraternità dei Laici. È possibile ammirare il Babbo Natale più illuminato del Mondo con oltre 100 mila lampadine.

Si tratta del mercato tirolese più grande d’Italia, organizzato per rendere l’atmosfera del Natale ancora più coinvolgente in una cittadina davvero particolare. Arezzo è ben strutturata, pulita e ottimamente amministrata, ricca di sorprese e in cui muoversi non è complicato. Un posto ideale in cui trascorrere una vacanza insieme alla famiglia e ai bambini, rilassarsi e stare comodi e coccolati soprattutto durante le feste.

Mercato tirolese più grande d’Italia e mattoncini magici ricchi di fascino

Due attrazioni che non possiamo perdere a Natale ad Arezzo sono proprio la Casa di Santa Claus, ma anche la Lego Brick House. I bambini vorranno sicuramente scrivere le letterine da spedire tramite la cassetta dei sogni dell’ufficio postale creato appositamente e salire sulla slitta magica. Ma anche leggere le favole natalizie e fare una foto con Babbo Natale da tenere come ricordo.

La Lego Brick House, invece, è stata spostata nella Galleria d’Arte Contemporanea in piazza San Francesco. Si tratta di 3 piani di mattoncini, opere d’arte e laboratori in cui ci si può perdere trascorrendoci interi pomeriggi.

È necessario informarsi sugli orari perché alcuni giorni è prevista un’apertura continuata a partire dalle 10 della mattina fino alle 18 e fino alle 21 è possibile assistere ai vari spettacoli. Il costo del biglietto è di 6 euro per adulti e bambini, ma fino ai 5 anni non si paga. Non è necessaria nessuna prenotazione.