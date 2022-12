Natale nei pressi di Roma? Ecco un borgo pittoresco da visitare, sarà come vivere dentro un presepe

A pochi chilometri da Roma troviamo numerosi borghi in cui ritagliarci ore di autentico riposo. Quale scegliere? Uno tra tutti ha ottenuto riconoscimenti ed è meta preferita dai turisti che vogliono immergersi dentro un’atmosfera incantata.

Sta arrivando uno dei periodi che attendiamo di più durante l’anno, qualche giorno di vacanza dal lavoro ci aiuterà a ricaricare le batterie. L’Italia ci offre numerose località in cui trovare relax ed esperienze particolari soprattutto per immergerci dentro il clima natalizio. Uno dei posti più colorati in grado di colpire la nostra fantasia è Castel San Pietro Romano, un borgo laziale considerato tra i più belli della penisola e anche dell’intero Mediterraneo.

Il borgo sorge sui monti Prenestini ed è stato testimone di numerose battaglie storiche. La Battaglia di Palestrina, per esempio, è stata combattuta nel 1848 dai soldati di Garibaldi contro austriaci e borbonici. Il centro storico è particolarmente apprezzato perché sia le stradine che le piazzette sono caratteristici. Da molti punti potremmo ammirare scorci della Valle del Sacco e resti della civiltà romana.

Le cose da vedere dentro l’atmosfera della festa

Durante il periodo natalizio, il Natale nei pressi di Roma è magico. I presepi artistici sono numerosi. Quello di Castel San Pietro Romano è una delle attrazioni che richiama i turisti da ogni parte d’Italia. All’interno della rocca dei Colonna viene riscostruito il villaggio per la rappresentazione della natività. La cura è maniacale e c’è persino un mulino. Personaggi a grandezza naturale animano la composizione. Di fuori, il centro storico è ricco di mercatini in cui l’artigianato regionale spopola soprattutto la domenica. Non mancano gli itinerari enogastronomici.

Se siamo interessati possiamo partecipare al tour del Museo Diffuso con cui fare la conoscenza della fortezza medioevale. Ma anche degli angoli utilizzati come location cinematografiche durante gli anni cinquanta e dei sentieri che caratterizzano il Parco Naturale della Cannucceta. Visitiamo anche la Chiesa di Santa Maria della Costa con l’eremo della Beata Margherita Colonna. Ma anche la Chiesa di San Pietro Apostolo con i dipinti del 1600. L’atmosfera natalizia esploderà dirompente facendoci conoscere realtà veramente uniche.

Natale nei pressi di Roma con ottimo cibo e tanta natura

A Castel San Petro Romano si può arrivare facilmente tramite la A1 con uscita Valmontone o con la A24 uscita Tivoli. Tramite il GRA prendiamo l’uscita 16 per via Prenestina. I ristoranti in cui mangiare ottimi piatti sono davvero tanti a partire dalla Cannucceta. Ci sono poi il ristorante Zì Rico, la Trattoria del Giardino Panoramico e il Casale Pepe. Formaggi, salumi e olio sono di altissimo livello. Non dimentichiamoci di assaggiare i piatti tipici. Tra i dolci c’è il Giglietto, un biscotto storico a forma di giglio che troviamo nello storico Forno Fiasco.

All’Hotel Castello Artemide Congressi possiamo alloggiare per sfruttare la presenza degli stabilimenti termali. All’Agriturismo Molino Nuovo possiamo vivere un’esperienza immersi nel verde e condividere le passeggiate in bicicletta con gli appassionati sportivi che ci alloggiano appositamente.

Sono tante le locande che si possono ospitare e che hanno una posizione privilegiata che ci permetterà di visitare il borgo a piedi e di organizzare escursioni in mezzo alla natura. Sarà un Natale indimenticabile all’insegna della genuinità.