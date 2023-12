E oggi inizia dicembre e le indicazioni che ci vengono dai grafici che sono stati disegnati nel corso del mese di novembre, sono davvero ottimiste. Lo swing che si è formato non solo sui mercati americani ma su tutti a livello mondiale sembra di voler aprire le porte a uno scenario pluriennale di rialzi. Come sarà il mese di dicembre per Wall Street e cosa attendere per il 2024?

Il 2023 e il minimo del decennio

Il 2023 è l’anno che vede “congiungere” il terzo anno del decennio e il terzo anno del ciclo presidenziale americano.

Questo doveva portare a un rendimento positivo anche superiore al 20% (ci sono andati molto vicini) e inoltre, il primo trimestre doveva lasciare alle spalle il minimo per l’intero decennio in corso.

I nostri calcoli ponderati sulle serie storiche dal 1898 ad oggi ci fanno inoltre affermare che con elevate probabilità i tassi rimarranno sui livelli attuali per molti anni. Difficilmente quindi le Banche centrali dovrebbero tagliarli. Questa previsione si inserisce nel seguente scenario proiettato dai nostri algoritmi:

ci sarà soft landing per molti anni e crescita e tassi si bilanceranno nel modo migliore senza “generare” eccessi.

Come sarà il mese di dicembre per Wall Street e cosa attendere sui tassi nei prossimi anni?

Torniamo ai prezzi dei mercati e ai loro grafici.

La chiusura della seduta di contrattazione del giorno 30 novembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

35.950,89

Nasdaq C.

14.226,22

S&P500

4.567,80.

La tendenza di medio lungo termine è ritornata rialzista in base ai nostri metodi proprietari.

Inoltre, il trend di breve termine continuerà a essere rialzista se le chiusure giornaliere dell’8 dicembre saranno superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.907

Nasdaq C.

14.134

S&P500

4.510.

Nel brevissimo notiamo un certo eccesso e questo potrebbe portare a un ritracciamento di qualche punto percentuale. Come inizierà il nuovo anno? Le probabilità sono per una fase laterale ribassista fino a maggio inoltrato e poi per una salita fino a dicembre. Comunque dovrebbe registrarsi un rendimento positivo fra il 7 e il 10%.

Lettura consigliata

Ecco i tassi di interesse annui lordi aggiornati e disponibili per chi ha i soldi sul libretto di risparmio postale