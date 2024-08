Mercati vicini a una nuova fase direzionale? Investire nell’oro blu? Focus su Intesa Sanpaolo

Dopo il ribasso fra fine luglio e inizio agosto, e il successivo rimbalzo delle ultime settimane ora i prezzi devono decidere il da farsi almeno fino alla scdenza ciclica del 19 ottobre. A parer nostro infatti, abbiamo a che fare con mercati vicini a una nuova fase direzionale.

Investire nell’oro blu: la view di Candriam

L’alterazione dei cicli dell’acqua rappresenta un serio rischio per le economie globali, ma al contempo offre nuove opportunità per gli investitori. Con l’aumento della domanda globale di acqua, che è passata da meno di 4.000 km³ nel 1990 a 4.800 km³ nel 2020 e che potrebbe raggiungere 6.800 km³ entro il 2050, si evidenzia un “gap idrico” tra la domanda e l’offerta disponibile. L’agricoltura, che consuma il 72% dell’acqua dolce, è un settore chiave ma anche un grande responsabile del deterioramento della qualità dell’acqua, a causa dell’uso intensivo di prodotti agrochimici.

Le tecnologie innovative come l’irrigazione di precisione, che può ridurre l’uso di acqua fino al 50%, e l’irrigazione smart, che si adatta alle condizioni del suolo e delle colture, sono cruciali per migliorare la gestione idrica nell’agricoltura. Queste tecnologie non solo migliorano l’efficienza idrica, ma offrono anche opportunità di crescita significative per le aziende coinvolte.

Le opportunità

Oltre all’agricoltura, anche altri settori industriali intensivi di acqua, come la produzione di energia, possono beneficiare di sistemi idrici a ciclo chiuso che riciclano e riutilizzano l’acqua all’interno del processo produttivo. L’implementazione di queste soluzioni è supportata da previsioni di crescita dei mercati collegati, come quello delle torri di raffreddamento a ciclo chiuso, che potrebbe crescere a un tasso annuale del 5% dal 2024 al 2030.

Inoltre, le infrastrutture idriche obsolete devono essere modernizzate per ridurre gli sprechi e migliorare la gestione delle risorse idriche, attraverso la digitalizzazione e l’implementazione di sistemi smart di rilevamento delle perdite. Si stima che il mercato dei sistemi di misurazione smart crescerà dell’11,6% all’anno tra il 2022 e il 2027.

La tecnologia e l’innovazione giocano un ruolo fondamentale anche nella gestione delle acque reflue, con tecnologie emergenti come la nanofiltrazione e i trattamenti con raggi UV. Infine, la desalinizzazione dell’acqua marina è vista come una soluzione promettente per rispondere alla crescente domanda di acqua, con un mercato che potrebbe crescere del 10-20% annuo entro il 2030.

In conclusione, investire nella gestione sostenibile delle risorse idriche non solo mitiga i rischi legati all’alterazione dei cicli dell’acqua, ma apre anche significative opportunità economiche, con stime che indicano un potenziale di 2.300 miliardi di dollari in nuove opportunità commerciali per il settore privato.

Dove potrebbero andare le azioni Intesa Sanpaolo?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse di media in area 3,70, dopo che nel corso dell’anno hanno segnato il minimo 2,5426 e il massimo a 3,8355. I prezzi, sembrerebbero dal punto di vista grafico mostrare una forza rialzista crescente anche se negli ulltimi giorni c’è stata qualche “salutare” presa di beneficio.

L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero, settimanale e mensile è impostato al rialzo e questo lascerebbe presupporre che ci possano essere ulteriori rialzi di breve termine. Secondo i nostri algoritmi, il supporto di lungo termine più importante al momento è rappresentato da 3,1520, segnato durante la seduta di contrattazione del 5 agosto.

Quali sono la valutazioni degli analisti sul fair value di Intesa Sanpaolo?

Come leggiamo dalle riviste specializzate il consenso medio è il seguente:

Buy con target a 4,349 con una sottovalutazione attuale che sarebbe del 18% circa.

Mercati vicini a una nuova fase direzionale: come mantenere il polso di breve termine secondo i nostri algortimi matematici

Alle 20:48 del giorno 27 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

18.752

Eurostoxx Future

4.920

Ftse Mib Future

33.905

S&P500

5.627,35.

La strada da seguire potrebbe decidersi entro questo venerdì. Probabile continuazione della tendenza rialzista se la chiusura di questo venerdì sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

18.341

Eurostoxx Future

4.844

Ftse Mib Future

33.055

S&P500

5.541.

Lettura consigliata

Prendi le ferie a settembre? Ecco 3 mete italiane in cui andare in vacanza spendendo poco