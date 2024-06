Mercati azionari vicini al setup e alle scadenze tecniche. Dove sono dirette le azioni Leonardo?

Siamo giunti in un momento che a parer nostro potrebbe essere decisivo: Wall Street sui massimi mentre gli altri mercati analizzati sono lontani da essi di circa il 6%. Cosa accadrà? Abbiamo i mercati azionari vicini al setup e alle scadenze tecniche e i nodi potrebbero venire al pettine dando chiarezza.

Dove sono dirette le azioni Leonardo?

Le news

Leonardo, guidata dal CEO Roberto Cingolani, è diventata il secondo principale operatore europeo per numero di progetti vinti nell’ambito del programma 2023 del Fondo Europeo per la Difesa. La Commissione europea ha selezionato 13 progetti che coinvolgono Leonardo, di cui 11 di sviluppo capacitivo e 2 di ricerca, su un totale di 54 progetti con la partecipazione di 581 società ed enti di 26 Paesi europei e della Norvegia.

La società partecipa a importanti programmi per l’autonomia strategica europea, tra cui EPC2 per lo sviluppo di una nuova corvetta, ESOCA per la capacità di trasporto aereo strategico, NG-MIMA per le tecnologie per velivoli da combattimento futuri, e MARTE per le piattaforme terrestri future.

Lo studio dei grafici

La società, specializzata nel settore della difesa, ha visto le sue azioni aumentare di oltre il 112% nell’ultimo anno a Piazza Affari e di oltre il 50% dall’inizio del 2024, con ulteriori margini di crescita previsti dagli analisti nei prossimi 12 mesi.

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 22,62 euro. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con divergenze rialziste. Il supporto più importante al momento è rappresentato dal prezzo di 21,12, minimo segnato in data 14 giugno. La tenuta di questo livello potrebbe riportare i prezzi verso 24,59, massimo segnato il 10 giugno.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Accumulate con target a 24,55 euro. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 10%.