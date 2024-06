Dopo il forte ribasso della scorsa settimana, i mercati azionari europei stentano a riprendere una direzione. Infatti, questi listini contiuano a muoversi nel range della barra dei prezzi dello scorso venerdì. Da che parte usciranno? Al momento, la tendenza continua a essere ribassista e fino a quando rimarrà questo stato si proietteranno ulterori ribassi nei prossimi giorni/settimane. Wall Street frattanto, invece, continua a veleggiare sui massimi e parrrebbe tutta intenzionata a voler salire ancora. Lo farà fino alla scadenza del nostro setup annuale del 27 giugno? Vedremo. Ora andremo ad analizzare i grafici di azioni del Ftse Mib su supporti importanti.

ENEL

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 6,46 euro. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con divergenze laterali/ribassiste. Mancati rialzi nei prossimi giorni/settimane superiori all’area di 6,739 (massimo dell’11 giugno) potrebbero portare i prezzi nelle prossime settimane verso 6,142 dove attualmente transita la media mobile a 200 giorni. Il supporto più importante al momento è 6,254, minimo segnato in data 17 giugno.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Buy con target a 7,527 euro. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 16%.

Azioni del Ftse Mib su supporti importanti: Saipem

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 2,06 euro. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con divergenze ribassiste. Mancati rialzi nei prossimi giorni superiori all’area di 2,16 (massimo del 6 giugno) potrebbero portare i prezzi nelle prossime settimane 1,8320 dove attualmente transita la media mobile a 200 giorni. Negli ultimi giorni i prezzi hanno toccato millimetricamente una trendline che nelle ultime settimane ha sorretto il rialzo. Intorno al minimo di 1,9780 (segnato il 14 giugno) si potrebbero decidere le sorti di queste azioni per quanto riguarda il breve termine.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Buy con target a 2,74 euro. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 31%.

Lettura consigliata

In quale regione si può comprare casa sul mare a 1.100 euro al metro quadrato? Scopriamolo