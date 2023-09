Quanto guadagna Alfonso Signorini per ogni puntata al Grande Fratello? Cifre da capogiro: ecco come investe i soldi il conduttore tv

I personaggi tv spesso hanno cachet da capogiro. Attori, cantanti, blogger e anche i conduttori dei programmi televisivi. È appena iniziata la nuova edizione del GF ed oggi vogliamo svelarti quanto guadagna Alfonso Signorini e come ha deciso di investire il suo denaro.

Lunedì 11 settembre è ricominciato il Grande Fratello. Si tratta senza dubbio di un programma di successo: basta pensare al fatto che la prima puntata è andata in onda nel 2000. Quest’anno però si tratta di un’edizione diversa dalle precedenti.

Ad esempio, i concorrenti sono misti: a condividere la casa sono sia vip, sia persone comuni. Differenze anche per quanto riguarda gli opinionisti: l’edizione 2022 ha avuto in studio Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Quest’anno, invece, l’opinionista è Cesara Buonamici, volto noto di Mediaset e giornalista del Tg5 dal 1992.

Al comando del reality show più amato d’Italia, invece nessuna variazione: Alfonso Signorini. Il giornalista e conduttore televisivo ha fatto parte del gruppo di opinionisti per 5 anni di fila dal 2008 al 2012. Dal 2020, invece, diventa conduttore del Grande Fratello e lo è tutt’ora.

Ma quanto guadagna per ogni puntata del GF?

Quanto guadagna Alfonso Signorini per ogni puntata al Grande Fratello? Non lo immagini nemmeno

Condurre un programma tv che va in onda in prima serata per mesi, è molto redditizio. Infatti, Alfonso Signorini pare guadagnare all’incirca 35 mila euro a settimana. Facendo un rapido calcolo, se il programma va in onda per 7 mesi come l’ultima edizione, il conduttore guadagna circa un milione di euro l’anno.

Sono cifre pazzesche che però, in fondo, non ci stupiscono. Moltissime persone del mondo dello spettacolo, grazie ai loro guadagni esorbitanti, decidono di investire in diversi modi il proprio denaro. Scopriamo cosa fa Alfonso Signorini.

Come investe i suoi soldi?

Abbiamo visto quanto guadagna Alfonso Signorini per ogni puntata al Grande Fratello, ma sappiamo che il conduttore tv non si occupa solo di questo. Oltre a condurre il GF, fa programmi radiofonici ed è direttore editoriale della rivista settimanale “Chi”.

Il giornalista è anche autore di numerosi libri pubblicati con Mondadori. Alcune sono biografie, mentre altri racconti dedicati alla vita di personaggi famosi come Zelda e Scott Fitzgerald, Coco Chanel e Marilyn Monroe. Ma non è tutto.

Recentemente, Signorini insieme al Gruppo Mondadori ha intrapreso un nuovo percorso lanciando Talent Agency, una società dedicata all’intrattenimento. Un salto reso possibile dalla lunga esperienza che Signorini ha maturato nel corso degli anni di carriera come uomo dello spettacolo e giornalista.