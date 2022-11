Meraviglioso giro tra le chiese più belle di Milano, le più antiche e importanti

Milano è nota nel Mondo per essere la capitale della moda, quella che ospita il quadrilatero con i negozi delle maggiori marche d’abbigliamento.

Crocevia di persone che arrivano da tutto il globo, Milano è una città assolutamente cosmopolita, oltre che capoluogo lombardo.

Nonostante non rientri tra le città italiane migliori per qualità di vita dei giovani, Milan l’è semper on gran Milan. In dialetto milanese, infatti, quest’espressione entusiastica celebra con fervore l’atmosfera che si respira nella suddetta città.

Qui, infatti, ci si potrà divertire, acculturare, si potrà mangiare cibo tipico o internazionale, il tutto percorrendo le vie del centro e della periferia. Se c’è, però, un’attività che molte persone amano fare a Milano è scoprire la storia di questo luogo.

Potrà sembrare assurdo, ma, oltre ai classici turisti, anche gli abitanti stessi di Milano spesso si divertono a fare i turisti in “casa propria”. Uno dei modi migliori per farlo, è ripercorrere le tappe più importanti della città che, spesso, coincidono con chiese di una bellezza unica.

A breve, infatti, scopriremo quali sono le chiese di Milano che dovremmo assolutamente visitare durante un itinerario in città.

Meraviglioso giro tra le chiese imperdibili della città di Milano, tra cultura e arte

Il capoluogo lombardo, così come tantissime altre città d’Italia, ospita infinite proposte culturali per la popolazione. Si potrà andare a visitare diversi musei del tutto gratuitamente, visitare mostre, gallerie e chiese di varie epoche storiche.

Partiamo dalla Basilica di Sant’Ambrogio, in assoluto una delle più antiche della città. Rappresenta un simbolo dell’epoca paleocristiana e medievale, e venne costruita tra il 379 e il 386, su commissione dello stesso vescovo Ambrogio.

La chiesa è molto famosa per il grande quadriportico che la anticipa. Da qui è possibile vedere perfettamente la facciata a capanna, accompagnata dai 2 campanili. La basilica si trova in piazza Sant’Ambrogio, ed è visitabile tutti i giorni.

Sul sito ufficiale è possibile trovare orari e informazioni utili per l’accesso.

Famosissima Basilica di San Lorenzo e le sue colonne

Anche questa volta ci troviamo a descrivere una delle chiese più simboliche della città di Milano.

Sono famosissime le colonne di San Lorenzo, quelle che ormai identificano uno dei quartieri della movida più fervente del luogo. La basilica ha subito varie trasformazioni del tempo, resi necessari a causa di crolli e incendi avvenuti durante il Medioevo e il Rinascimento.

La pianta della Basilica di San Lorenzo è molto complessa, un vero gioiello per gli amanti della storia dell’arte. Vicino al corpo centrale si ergono diverse cappelle, tra cui la famosissima di Sant’Aquilino.

Oltre a quest’ultima, ricordiamo anche quella di Sant’Ippolito e San Sisto.

L’antica e regale Basilica di Sant’Eustorgio

Il meraviglioso giro tra le chiese straordinarie di Milano continua con la basilica di Sant’Eustorgio, situata nei pressi di Porta Ticinese. Qui sarebbero conservate le reliquie dei Re Magi, regalate, secondo la leggenda, dalla città di Costantinopoli.

Nella basilica sono custoditi molteplici monumenti e opere, come il trittico raffigurante la Madonna tra i santi Giacomo ed Enrico, del Bergognone.