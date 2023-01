Meglio tagliare i capelli prima o dopo la tinta? Ecco la risposta degli esperti di bellezza

Vuoi colorarti i capelli ma non sai quando tagliarli? Scopri cosa dicono gli esperti per realizzare un hair styling perfetto e senza compromessi.

Quando la chioma inizia a ingrigirsi o semplicemente per rinnovare il look scegliamo di ricorrere al colore. Alcune decidono di affidarsi alle mani del parrucchiere, altre preferiscono le soluzioni fai da te. In entrambi i casi, col tempo potrebbe sorgerti spontaneamente una domanda. Ovvero, se sia meglio tagliare i capelli prima o dopo la tinta. La risposta non sarebbe univoca e si baserebbe sui diversi contesti.

Cosa sapere prima di tingersi

Non c’è un’età precisa per iniziare a tingersi, anche se sarebbe meglio essere almeno maggiorenni. Se per te fosse la prima volta in assoluto, dovresti seguire alcuni consigli per non incappare in errori. Se volessi nascondere i primi segni di canizie, potresti optare per una tecnica sfumante. Un valido esempio sono i colpi di sole, che se ben eseguiti offrono un camuffamento efficace. Qualora il tuo intento fosse quello di schiarire, dovresti prendere in considerazione il tono del tuo incarnato e quello dei capelli. Se sei castana scegli una decolorazione calda color miele. Se hai un biondo da mantenere e una pelle dai toni freddi meglio virare sul platino. Qualora te la sentissi di osare col rosso, dovresti chiedere aiuto al tuo parrucchiere. Nel caso volessi agire da casa inizia con una colorazione ad acqua, che sparisca dopo qualche lavaggio.

Scopri se è meglio tagliare i capelli prima o dopo la tinta

Veniamo al nocciolo della questione. I capelli andrebbero prima tagliati oppure colorati? Dipende dai casi. Se desideri dare volume dovresti procedere prima col taglio. Così che saprai dove applicare il colore per rimpolpare la chioma. Lo stesso vale se hai dei capelli sfibrati e messi a dura prova dal sole. Taglia le punte, poi applica il colore sulla parte sana. Anche in caso di cambio di look sarebbe preferibile lavorare prima di forbici. Eliminando le lunghezze permetterai alla tinta di fissarsi bene e otterrai un risultato migliore.

Al contrario, ci sono delle situazioni in cui dovresti tingerti prima di dare un’accorciata. Per esempio, se sei tra quelle che amano le schiariture frequenti. Con la posa il parrucchiere potrà regolarsi sul taglio, basandosi sulla salute delle punte. Infine, dovresti anticipare la tinta anche se pensi di passare a un taglio drastico e molto corto.

Quando tagliare i capelli con la Luna

Il rapporto tra le fasi lunari e la cura dei capelli è un tema più che mai attuale. Molti credono che il satellite terrestre influisca sulla loro salute, determinandone brillantezza e velocità di ricrescita. Nello specifico, ci sarebbero periodi migliori di altri in cui dovresti procedere al restyling della chioma, che riguardano anche l’astrologia. Segna sul calendario le giornate di Luna Nuova, perché sarebbero proprio queste le più indicate. I capelli tagliati in questi giorni ricrescerebbero più sani e forti, soprattutto se l’astro si trova nel segno del Leone. Nel caso sia in Vergine, invece, sarà l’occasione perfetta per applicare la tinta.