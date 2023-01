Hai mai provato a conservare i limoni così? Con questo inaspettato metodo naturale dureranno 6 mesi

Gennaio è il mese perfetto per raccogliere succosi e profumati limoni, strepitosi per preparare golose ricette, dolci e salate, ed infusi. Ma come mantenere sapore e profumo? Scopriamo uno straordinario rimedio per conservarli a lungo ed averli a disposizione per mesi

I limoni sono agrumi straordinari, profumati e ricchi di proprietà e si differenziano dagli altri tipi perché dopo la raccolta continuano a maturare. Il suo albero è molto ambito e chi possiede un piccolo spazio fuori casa solitamente non resiste a piantarne uno. Fiorisce più volte l’anno e produce dei fiorellini unici e delicati, dal profumo inebriante e avvolgente, che si chiamano Zagare.

Anche il frutto ha un intenso aroma e per questo rappresenta un ingrediente che non può mancare in cucina. Arricchisce con semplicità tantissime ricette, un condimento salutare e leggero che conferisce un sapore più agro ai piatti a base di verdure, pesce o carne. Ma è anche perfetto per preparare bevande, fresche e golose creme a cucchiaio, torte e altri dessert.

Hai mai provato a conservare i limoni così? Poche mosse per averli sempre a disposizione

Sarebbe bello mangiare i limoni del proprio giardino, in alternativa acquistiamo prodotti di qualità biologici, per poter assaporare al meglio l’intenso gusto e aroma. Per non sprecarne neanche uno è necessario conservarli nella maniera adeguata.

Se ad esempio siamo abituati a usare solo il succo, potremo facilmente congelarlo all’interno dei contenitori dei cubetti di ghiaccio.

Un altro rimedio per conservare il succo a lungo è versarlo nei barattoli di vetro ermetici, da bollire in una pentola con dell’acqua per creare il sottovuoto. Basterà, quindi, lasciarli in dispensa, lontano da fonti di calore e umidità.

Se vogliamo preservarli a fette, potremo farlo mettendoli nei sacchetti alimentari da riporre freezer, in questo modo potremo usarli per circa 2 mesi.

Ma esiste un altro metodo, del tutto naturale, che non tutti conoscono, per averli a disposizione per almeno 6 mesi. Il procedimento è semplice e serviranno pochi ingredienti per realizzare la nostra scorta di limoni profumati.

Ingredienti e procedimento

Usiamo un barattolo di vetro da un litro e sterilizzato e recuperiamo i seguenti componenti:

2 limoni bio ;

; foglie di alloro ;

; semi di finocchio ;

; peperoncino fresco ;

; anice stellato ;

; 1 cucchiaio di sale grosso ;

; aglio e pepe a piacere.

Laviamo accuratamente i limoni con una spazzola, acqua e aceto, sciacquiamoli abbondantemente e tagliamoli a fette. Mettiamo sul fondo del contenitore prima l’alloro, finocchio e anice stellato, aglio e peperoncino, poi disponiamo le fette fino al bordo.

Aggiungiamo l’acqua fredda fino a coprire completamente i limoni, chiudiamo, infine, con il coperchio ermetico. Agitiamo per miscelare tutti gli ingredienti e conserviamo in un luogo buio e asciutto.

Hai mai provato a conservare i limoni così? Basterà scuotere il barattolo un paio di giorni a settimana e potremo usarli per svariate ricette per mesi.