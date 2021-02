I medicinali scaduti come antinfiammatori, analgesici e antidolorifici (tranne i farmaci salvavita) possono essere utilizzati ancora un anno in più rispetto alla scadenza.

Medicinali scaduti, ecco come riciclarli nei lavori domestici

Oppure possiamo impiegarli proficuamente in alcuni lavori domestici o per fabbricare prodotti per le pulizie domestiche. Che non portano queste sostanze a contatto con la nostra bocca, le mucose o zone del corpo delicate come il cuoio capelluto.

Ecco quali sono i più riciclati e per quali attività. Ecco alcuni suggerimenti dalla redazione Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Creme, pomate scadute per pulire i mobili

Tutti i tipi di crema e di supposte possono essere leggermente scaldati al microonde, ridotti in forma liquida e mescolati a cera d’api o olio per lucidare il vecchio parquet o le travi antiche del soffitto. Curano il legno antico e lo proteggono perfettamente.

Non usare questa miscela per tavoli, letti, armadi, porte o arredi in legno che si toccano con le mani, per non correre il rischio di un contatto involontario con la pelle, la bocca e le mucose.

Aspirine scadute per smacchiare il bucato settimanale

Il potere dell’acido acetilsalicilico è perfetto per rimuovere le macchie di sudore che alterano il tono naturale dei capi bianchi. Occorrono non meno di cinque aspirine per pulire un abito a maniche corte dalle macchie di sudore.

Schiacciare le compresse e mescolare con poca acqua, si deve raggiungere un impasto piuttosto denso. Strofinare il tessuto e lasciar agire per circa quindici minuti. Mettere in lavatrice o a mollo per il lavaggio abituale.

Sciroppo per la tosse nei fiori in vaso

Invece di mettere un cucchiaino di zucchero per prolungare la vita dei fiori recisi, possiamo utilizzare qualche goccia di sciroppo per la tosse scaduto. Travasare gli avanzi in una bottiglia vuota e mettere un’etichetta specifica “liquido per fiori recisi’.

Supposte scadute per lucidare le scarpe

Il lucido per le scarpe neutro non finirà mai se aggiungeremo le vecchie supposte di glicerina scadute, scaldate leggermente al microonde. Basterà colare il liquido nella scatola del lucido e amalgamare. I lucidi da scarpe sono a base di cera d’api e glicerina, come le supposte. Utilizzare sempre con guanti protettivi e non a mani nude.

Dunque, riguardo a medicinali scaduti, ecco spiegato come riciclarli nei lavori domestici.