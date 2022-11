Maxi multa e sospensione della patente per chi tiene questo comportamento molto diffuso alla guida

Quella di guida è un’attività umana pericolosa. L’elevata velocità e il grande numero di veicoli sulla strada rende i mezzi di trasporto oggetti estremamente pericolosi per l’incolumità delle persone. Proprio per questo la legge, più in particolare il Codice della Strada, prevede delle norme per salvaguardare la salute degli utenti della strada. La prima, e più importante, di queste regole è quella di prudenza. Infatti, moderando la velocità e prestando sempre attenzione alla guida, si evitano moltissimi guai. Se si rimane coinvolti in un incidente, anche solo per distrazione, è possibile incorrere in risarcimenti civili così come in sanzioni amministrative e penali.

Ad esempio, la Cassazione di recente ha spiegato che cosa succede se un’automobile investe un pedone nell’esecuzione di manovre su strada. Secondo la Corte l’investimento di un pedone può portare a sanzioni amministrative e penali. Se dall’incidente derivano al pedone delle lesioni, l’automobilista rischia il procedimento penale. Non solo, il guidatore sarà anche tenuto a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale causato alla salute del pedone.

L’importanza della cautela sulla strada

Si pensi, poi, anche all’incidente tra due automobili, in questo caso il danneggiante dovrà risarcire anche i danni che ha causato al veicolo del danneggiato. Interessante anche su questo punto, una sentenza della Cassazione che ha chiarito cosa succeda in caso di riparazioni c.d. antieconomiche. In particolare, quando il costo delle riparazioni supera il valore del veicolo. I giudici hanno spiegato come procedere in questi casi. Per evitare gli incidenti si dovrebbe evitare di tenere alla guida dei comportamenti, ormai purtroppo, estremamente diffusi e quasi normalizzati, per quanto vietati. Infatti, è prevista una maxi multa e sospensione della patente per chi guida utilizzando il telefono.

Questa è una pratica diffusissima, purtroppo, mitigata solo in parte dall’introduzione, nelle auto di nuova generazione, di dispositivi quali il bluetooth. Questo consente di parlare al telefono cellulare senza impegnare le mani e non distogliendo l’attenzione dalla strada. Infatti, moltissime persone utilizzano il telefono cellulare durante la guida anche per mandare messaggi, vedere video o effettuare videochiamate. Questo comportamento è estremamente rischioso, proprio per questo la legge prevede delle sanzioni severe per l’utilizzo del telefono.

Maxi multa e sospensione della patente per chi compie una violazione troppo comune

L’articolo 173 del Codice della Strada prevede fino a 660 euro di multa, solo per l’utilizzo di dispostivi elettronici, come appunto lo smartphone, durante la guida. Non solo, la stessa norma precisa che se il conducente compie la stessa violazione entro un biennio dalla prima, rischia anche la sospensione della patente fino a 3 mesi. Per non parlare delle conseguenze civili e penali di questo comportamento in caso di incidente.

Come ha precisato la Cassazione in un recente provvedimento non si può utilizzare il telefono nemmeno quando si è in coda a causa del traffico oppure per via del semaforo rosso. Infatti, in entrambi i casi, per quanto il veicolo sia momentaneamente fermo, si rientra, comunque, nella circolazione stradale. E proprio per questo devono essere rispettate tutte le norme del Codice della Strada, anche l’articolo 173 che prevede il divieto di utilizzo del telefono cellulare.