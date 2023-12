Negli ultimi 12 mesi le Banche centrali hanno alzato ripetutamente i tassi. Il motivo era stato che l’inflazione avesse raggiunto picchi davvero minacciosi per l’economia e avrebbe potuto portare a problematiche nei vari comparti economici. Lo scopo delle Banche centrali è di mantenere l’inflazione sotto controllo, non tanto più ne tantomeno rispetto al 2%. Più volte però negli ultimi mesi, molti addetti ai lavori avevano posto l’accento sulla curva dei rendimenti e sul fatto che la sua inclinazione sembrava volesse scontare una recessione alle porte.

Di volta in volta però i dati economici sembrerebbero aver sconfessato questa ipotesi aprendo le porte a un soft landing, un periodo di crescita moderata. E questo scenario, come da serie storiche, potrebbe essere ideale per vedere mercati azionari e materie prime continuare a salire. Questo non significa che nel breve non possa accadere il contrario. Infatti ora vedremo 2 materie prime che sembrano voler scendere ancora.

Cosa muove uno strumento finanziario?

Molti affermano che mentre nel breve termine i prezzi sono mossi dai grafici e dai loro pattern, nel medio e lungo invece chi impera sono i fodamentali.

Quindi, attenzione il maket timing si annulla quasi nel medio lungo termine ma potrebbe diventare importante nel breve termine.

Materie prime che sembrano voler scendere ancora: palladio e platino

Il palladio ha chiuso l’ultima seduta di contrattazione a 951,60. Da inizio anno ha segnato il minimo a 926,5 e il massimo 1.881,5.

In base ai nostri algoritmi la tendenza plurimensile è ribassista. Uno swing di inversione su questo time frame si avrebbe con una chiusura mensile superiore ai 1.160. Sembrerebbero possibili quindi ulteriori discese.

Il platino ha chiuso l’ultima seduta di contrattazione a 919,80. Da inizio anno ha segnato il minimo a 843,1 e il massimo 1.168,5.

In base ai nostri algoritmi la tendenza plurimensile è ribassista. Uno swing di inversione su questo time frame si avrebbe con una chiusura mensile superiore ai 956. Sembrerebbero possibili quindi ulteriori discese.

Lettura consigliata

Magistrale +2,80% nel primo giorno di vita di questa obbligazione al 5% fisso per i primi 3 anni e poi tassi variabili