Oggi è il 1° marzo. Entriamo ufficialmente nel mese della primavera. In pratica, l’estate è dietro l’angolo. E, come ogni anno, con la stagione estiva, si presenterà puntuale la tanto temuta prova costume. È bene quindi non tergiversare troppo. Tutti siamo ben consapevoli che i miracoli dell’ultimo minuto non esistono. Anche le diete lampo non funzionano. Inutile illudersi. Per ottenere buoni risultati, e che soprattutto siano duraturi, bisogna fare un lavoro costante e regolare. È dunque questo il momento per cominciare ad allenarsi. A giugno potremo sfoggiare con orgoglio i risultati del nostro lavoro. Come già accennato, la costanza è il fattore determinante. Non c’è bisogno di sfiancarsi ore e ore. Molte donne vorrebbero avere una bella pancia piatta. Un addome tonico, magari segnato dalle linee degli addominali. A tal proposito, potrebbero essere d’aiuto questi 5 esercizi. Sempre per un addome d’acciaio, anche questo circuito potrebbe essere particolarmente efficace.

Molto ambito è anche un bel fondoschiena. Tutte vorrebbero avere un lato B perfetto: alto, tondo e sodo, sul modello brasiliano. In questo articolo daremo utili consigli per lavorare sui glutei. Andremo a proporre un circuito rapido ma costituito da esercizi intensi e ben focalizzati. Ovviamente, si tratta di un workout da fare a corpo libero, comodo quindi anche da eseguire in casa. Per intensificare alcuni esercizi, si possono tutt’al più usare delle cavigliere.

Glutei esplosivi, più alti e sodi con questo circuito d’allenamento di appena 15 minuti

Cominciamo il nostro mini circuito in posizione a carponi, ovvero “a quattro zampe”. Poggiamo a terra i gomiti ed eseguiamo, ovviamente con una gamba per volta, degli slanci posteriori. Il piede va sempre tenuto in posizione “a martello”. Nella fase di ritorno, non appoggiamo mai il ginocchio a terra. Fare 15 ripetizioni per parte per 3 serie totali.

A questo punto, sempre dalla stessa posizione di partenza (a carponi), eseguire gli slanci, questa volta, però, spingendo con la pianta del piede verso l’alto. Anche in questo caso, sempre 15 ripetizioni per lato e per un totale di 3 serie.

Rimanendo a carponi, allungare poi una gamba all’indietro e, stendendo la punta del piede, eseguire dei movimenti circolari. Fare 10 “circoli” in un senso e poi invertire il senso di rotazione e farne altri 10. Idem con l’altra gamba. Sembra un esercizio banale ma si sentirà subito lavorare molto intensamente il gluteo.

Spostiamoci ora su un fianco

Coricati su un lato, tenendo il piede “a martello”, fare degli slanci frontali. Eseguire 3 serie da 15 ripetizioni per volta, alternando sempre il lato.

Infine, sempre dalla posizione laterale, stesi su un fianco, sollevare la gamba ed eseguire 10 rotazioni, prima in senso orario e poi in senso antiorario. Alternare il lato destro e sinistro per 3 serie totali.

Applicandoci con costanza ed eseguendo questi esercizi con regolarità, potremmo ottenere glutei esplosivi, più alti e sodi nel giro di breve tempo.

