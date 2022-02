Non c’è stagione che tenga, un buon piatto di risotto è sempre il benvenuto sulla tavola. Se cucinato con ingredienti freschi e di stagione, poi, questo alimento riesce davvero a dare il meglio di sé. A circa un mese dalla fine dell’inverno, tra i prodotti tipici di questo periodo non manca di certo la verza.

E proprio sfruttando le sue qualità in cucina realizzeremo la squisita ricetta di quest’oggi. Anche se lo proviamo sempre ai funghi o con la zucca, scostiamoci per un attimo dai soliti piatti e cuciniamo questo delizioso risotto casalingo.

Il tocco segreto dello chef

Questo piatto sarà un omaggio alla cucina del Nord Italia, in particolare alla magnifica Valtellina. Infatti, lo guarniremo praticamente con lo stesso condimento utilizzato per insaporire i celebri pizzoccheri. In più, abbiamo scelto come base della preparazione il riso integrale, un alimento estremamente sano e genuino.

Ecco gli ingredienti per 4 persone della nostra ricetta:

320 g di riso integrale;

220 g di verza;

350 g di patate;

130 g di grana padano;

150 g di burro;

1 spicchio di aglio;

una foglia di salvia;

sale q.b.

Lo proviamo sempre ai funghi o con la zucca anche se l’ingrediente perfetto per un risotto cremosissimo è questo ortaggio marzuolo

Per cominciare laviamo le verze, eliminiamo i gambi e tagliamo il resto in pezzetti di pochi centimetri. Allo stesso modo, leviamo la buccia alle patate e affettiamole in tocchi ancora più piccoli. Mettiamo per un attimo tutto da parte e prepariamo una pentola con dell’acqua da scaldare sui fornelli.

Quando inizia a bollire versiamo il riso integrale, le patate e la verza a pezzetti. Lasciamo tutto sul fuoco per circa 15 minuti. A cottura ultimata spegniamo la fiamma e ci occupiamo del condimento. In un pentolino aggiungiamo la foglia di salvia, lo spicchio di aglio pressato e il burro. Scaldiamo bene il tutto finché non avremo sciolto totalmente quest’ultimo.

A questo punto recuperiamo verza e patate e mettiamole in padella con il riso e un pochino di burro sciolto. Cuociamo a fiamma lenta e poco alla volta versiamo anche il restante condimento preparato in precedenza e il Grana. Dopo un’attenta mescolata potremo finalmente impiattare il nostro squisito risotto di stagione con verza e patate. Ecco come in poco tempo possiamo realizzare un piatto super da veri intenditori!