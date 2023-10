Sai qual è il travestimento che tutti indosseranno ad Halloween? Per essere anche tu di tendenza, dovresti comprare subito il costume con queste offerte

Halloween è molto vicino ed è il caso di pensare a come travestirsi. Magari, seguendo la tendenza che, in questo 2023, non sembra avere dubbi. C’è un personaggio che la farà da padrone e conviene muoversi se non si vuole rimanere senza il costume che lo ritrae. Ed ecco quanto spenderai con le offerte che ci sono in rete

Da qualche anno, Halloween è diventata una festa celebrata anche in Italia. Tutti pensiamo sia nata in America, ma, in realtà, questa festa ha antiche origini irlandesi. In ogni caso, è diventato un patrimonio di tutto il Mondo che, il 31 ottobre, si ritrova a festeggiare.

Niente a che vedere, ovviamente, con la famosa saga horror. Non c’è terrore, ma solo divertimento. Ebbene, sai qual è il travestimento che tutti indosseranno ad Halloween? Di maschere, ovviamente, ne vedremo tante e molto diverse tra loro. Gli esperti, però, sembrano non avere dubbi nell’individuare quella che sarà la più gettonata nei vari party. Andiamo a vedere qual è e quanto si spenderà per averla.

I film e le serie televisive spesso ispirano i travestimenti che si vedono in questa notte

Tra un dolcetto o scherzetto, che sta prendendo piede anche da noi, non solo bambini che suonano alle porte in cerca di caramelle. Anche gli adulti festeggiano il 31 ottobre e lo fanno lasciandosi andare al divertimento di un travestimento a tema. Magari, per dimenticare quanto dovranno pagare di bollo per il conto corrente, a fine dicembre.

Ebbene, per il 2023, sembra che non ci siano dubbi. Sarà ancora il costume di Mercoledì Addams quello che impazzerà tra le signore. A partire dalla parrucca che si può trovare, su Amazon, a 12,90 euro. Il travestimento non costa caro. Sempre su Amazon si può acquistare a 26,34 euro con parrucca annessa.

Sai qual è il travestimento che tutti indosseranno ad Halloween? Quello di Mercoledì Addams non avrà rivali

C’è anche la versione con divisa Nevermore Academy e qui si spendono 26,32 euro scontati. Si può anche puntare sul costume di mamma Morticia, a 38,72 o propendere per Mano, che costa 14,90. E gli uomini? Si potrebbe variare dai classici travestimenti.

Ad esempio, il costume da Medico della Peste viene 37,99 euro. Quello da Vampiro adulto costa quasi uguale, ovvero 37,89 euro. Ci sono anche i costumi unisex, come quello da Hot Dog che ci costerà 30,13 euro. E se volete copiare i rapinatori de La casa di carta spenderete 22,95 euro, maschera inclusa.