La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata. Non dovremmo mai saltarla perché fornisce energia, forza e, secondo gli esperti, potrebbe anche accelerare il metabolismo. La maggior parte degli italiani, al mattino, preferisce mangiare qualcosa di dolce. Immancabile, anche, il cappuccino o il caffè da preparare in casa, oppure da bere con gli amici al bar. Sono tanti gli alimenti da inserire nella colazione. Pensiamo ai classici biscotti e alle merendine confezionate, ma anche alla frutta fresca, ad una crostata preparata in casa, alle fette biscottate con burro e marmellata.

Una ricetta facile e veloce

Tra gli impegni familiari e il lavoro, spesso non abbiamo né il tempo né la voglia di preparare dolci buoni e nutrienti. Talvolta, può anche capitare di non avere nulla in casa. Quindi se per colazione abbiamo finito biscotti e merendine, non disperiamo perché con pochi ingredienti possiamo preparare qualcosa di veramente goloso. La ricetta che forniremo nelle prossime righe necessita della pasta sfoglia. Un prodotto che spesso salva i pranzi e le cene. La compriamo già pronta al supermercato e la conserviamo al fresco fino al momento dell’utilizzo.

Quindi, per preparare dei golosi cornetti furbi abbiamo bisogno di:

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda;

2 mele;

miele q.b.;

cannella q.b. (facoltativa);

granella di noci q.b.;

zucchero di canna q.b.;

1 uovo.

Se per colazione abbiamo finito biscotti e merendine prepariamo questi furbi cornetti farciti e pronti in pochissimi minuti

Preparare i cornetti furbi alle mele e miele è davvero facilissimo. Per prima cosa laviamo le mele, eliminiamo la buccia e tagliamole a piccoli dadini. In una ciotola versiamo le mele tagliate, aggiungiamo lo zucchero di canna, la cannella e mescoliamo. Srotoliamo la pasta sfoglia e con una rondella per la pizza tagliamo 8 triangoli. Farciamo ogni triangolo con le mele, la granella di noci e qualche goccia di miele.

Arrotoliamo su sé stessa la pasta sfoglia farcita, dando la classica forma del cornetto. Sulla superficie spennelliamo il tuorlo di un uovo e aggiungiamo lo zucchero di canna. Adagiamo i cornetti su una leccarda ricoperta da carta forno e inforniamo per circa 20 minuti, ad una temperatura di 180 gradi. Naturalmente preriscaldiamo il forno. Una volta pronti, lasciamo intiepidire i cornetti. Ecco che la colazione è pronta. Questi cornetti furbi possono essere preparati anche per merenda.

