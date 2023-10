Maria De Filippi, perché ama mangiare le caramelle in Tv? Il suo gusto preferito e quanto costano

Durante le sue trasmissioni, abbiamo sempre visto la conduttrice televisiva Maria De Filippi mangiare delle caramelle. Ma sai qual è il motivo? Scopri anche quanto costano le sue preferite.

Classe 1961, Maria De Filippi è una delle donne dello spettacolo più amate dal pubblico italiano. Presentatrice, autrice e produttrice di programmi Tv, ogni suo lavoro è sempre un grande successo e i dati auditel lo confermano.

Tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, la De Filippi ci tiene compagnia con il programma Uomini e Donne. Si tratta di un format che ha l’obiettivo di creare delle nuove coppie.

Il sabato sera, invece, il talent show Tú sí que vales ci fa divertire e scoprire nuovi personaggi talentuosi.

Ma i suoi programmi di successo sono davvero tanti. Amici, C’è posta per te, Temptation Island. Solo per citarne qualcuno.

Maria De Filippi, perché ama mangiare le caramelle in Tv?

Maria De Filippi è anche un’imprenditrice, infatti è la proprietaria con Mediaset, di una società di produzione televisiva. La Fascino, registra ogni anno numeri da record e guadagni milionari.

La regina incontrastata di Mediaset è una vera stacanovista. Anche dopo la morte di Maurizio Costanzo è tornata subito negli studi televisivi per ricominciare a lavorare. Proprio nel suo lavoro e nell’affetto del pubblico, ha cercato la forza di superare il dolore ed andare avanti.

Maria De Filippi non ama molto la vita mondana ma preferisce dedicare il suo tempo libero alla famiglia e ai suoi amati cani.

Ma la presentatrice ha anche un’altra grande passione. Non riesce proprio a farne a meno ed è sotto gli occhi di tutti. Infatti, Maria De Filippi, perché ama mangiare le caramelle in Tv?

Lo fa per alleviare la tensione. Una sorta di antistress. Le sue preferite sono le caramelle Leone al gusto limone.

L’azienda Leone è stata fondata nel 1857 e da oltre 160 anni è il simbolo della tradizione dolciaria piemontese. Non solo caramelle, ma anche gommose, cioccolato, praline, ecc. Famosissime e iconiche sono le caramelle Leone in lattina o le pastiglie in scatoletta.

Quanto costano le preferite

Ma torniamo alle caramelle preferite da Maria De Filippi. Possiamo trovarle sia nei negozi che negli store online. Il prezzo? Se diamo un’occhiata al sito ufficiale possiamo notare che un sacchetto di caramelle al limone senza zucchero (100 g) ha un costo di 3,75 euro.

Amazon, invece, ci propone un sacchetto di Leonsnella al limone (peso 500 g), pare le preferite dalla conduttrice, al costo di circa 16 euro.