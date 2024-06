Con l’arrivo dell’estate, in molti stanno già cominciando a preparare i bagagli per mettersi in viaggio e andare a trascorrere qualche giorno nelle regioni d’Italia in cui c’è il mare. Alcune di queste vengono letteralmente assaltate dai turisti, specialmente nei mesi di luglio e agosto. C’è chi però vorrebbe fare un altro passo in avanti e addirittura comprare una casa al mare, invece di limitarsi ad andare in vacanza per qualche giorno. Il costo medio di una casa in Italia è circa 2.000 euro al metro quadrato, tuttavia spesso è decisamente più elevato nelle zone di mare. Dunque, dove acquistare casa spendendo relativamente poco? Esiste una località laziale che è denominata ”Perla del Tirreno” in cui una casa non costa molto, almeno rispetto ad altre città che si trovano vicine al mare. Cerchiamo di capirne di più.

Mare cristallino e spiagge dorate, ecco quanto costa una casa nella Perla del Tirreno

Santa Marinella è un comune italiano di poco meno di 20.000 abitanti. Si trova nel Lazio ed è soprannominato ”la Perla del Tirreno” grazie alle sue splendide spiagge. È inoltre anche una città ricca di storia e cultura, nella quale non mancano diversi punti di interesse. Un esempio? Il rinomato Castello di Santa Severa, spesso meta di turismo, o il Museo del Mare e della Navigazione Antica.

Il costo di una casa

Mare cristallino e spiagge dorate ma non solo, come abbiamo visto. Pertanto, vivere a Santa Marinella per qualche settimana o mese potrebbe essere l’ideale per le famiglie. A questo punto, non resta che rispondere alla domanda più importante: quant’è il costo di una casa nella Perla del Tirreno? La risposta è circa 2.000 euro al metro quadrato.

Ciò vuol dire che è possibile anche trovare case ad un prezzo minore o maggiore. Tuttavia, la media dei prezzi rientra perfettamente nel canone italiano ed è di gran lunga inferiore a quella di molte altre località di mare. Quindi, chi è alla ricerca di un luogo tranquillo per una villeggiatura potrebbe optare per acquistare una casa a Santa Marinella.

