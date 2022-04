Stufi delle solite insalate o patate come contorno? La primavera è la nostra “manna dal cielo”, dotata di una lista così ampia di verdure da poter variare ogni giorno della settimana.

In particolare, a maggio troviamo alcune primizie, come peperoni e zucchine, continuano gli spinaci, la cicoria e la bieta e possiamo imbatterci negli ultimi carciofi.

Tuttavia, in questo particolare periodo dell’anno, e fino a metà giugno circa, le cassette del nostro ortofrutta di fiducia iniziano a riempirsi di asparagi. Con queste squisitezze primaverili possiamo cucinare un po’ di tutto, dai primi ai secondi piatti, fino ad arrivare ai contorni, sui quali ci soffermeremo proprio nell’articolo di oggi.

Primo step: la pulizia

Che siano bianchi, verdi, selvatici o appositamente coltivati, gli asparagi andrebbero sempre puliti prima di essere cucinati.

Innanzitutto, dovremmo lavarli sotto acqua corrente e poi asciugarli, tamponandoli con uno strofinaccio pulito. Dopo, dovremmo eliminare l’estremità finale bianca, tagliando circa 2 centimetri e pelare il gambo.

Per averli super teneri, dovremmo accorciarlo ulteriormente e per capire fin dove arrivare, dovremmo semplicemente fletterlo. Quando si spezzerà da solo vorrà dire che saremo arrivati al punto perfetto per eliminare la parte più dura del gambo.

A questo punto, per le nostre tre ricette, facili, gustose e poco costose, possiamo tagliare 250 grammi di asparagi, creando delle rondelle molto sottili.

Asparagi come contorno con queste 3 ricette semplici e golosissime in padella abbinando condimenti economici che tutti hanno in cucina

La prima ricetta è anche quella più semplice e per prepararla ci occorrono:

un ciuffo di prezzemolo;

35 grammi di burro;

1 spicchio d’aglio;

sale e curry q.b.

Facciamo sciogliere il burro in padella insieme allo spicchio d’aglio pelato. Uniamo gli asparagi e spadelliamo per 15-20 minuti, aggiustando di sale e spolverizzando una generosa quantità di curry. Infine, a fiamma spenta, incorporiamo il prezzemolo tritato.

In rosso

Per la seconda ricetta gli ingredienti sono:

2 pomodori pelati in scatola;

olio Evo q.b.;

sale q.b.;

1 spicchio d’aglio;

origano fresco tritato.

Facciamo soffriggere uno spicchio d’aglio pelato in una padella con olio EVO. Tagliuzziamo i pomodori pelati, versiamoli in padella e facciamo cuocere per 5 minuti.

Aggiungiamo gli asparagi, saliamo e spadelliamo per altri 15-20 minuti. Come ultimo tocco, a fiamma spenta, aggiungiamo l’origano e lasciamo insaporire.

Con salume

Infine, per l’ultima ricetta avremo bisogno di:

1 spicchio d’aglio;

olio Evo q.b.;

2 cucchiai di vino bianco secco;

50 grammi di pancetta affumicata tagliata a cubetti;

sale q.b.;

pepe q.b.

Facciamo soffriggere l’aglio pelato in una padella con l’olio Evo, aggiungiamo la pancetta e dopo 2 minuti sfumiamo con il vino. Aggiungiamo gli asparagi, aggiustiamo di sale e pepe e facciamo cuocere 15-20 minuti.

Allora, da oggi, possiamo cucinare gli asparagi come contorno con queste 3 ricette semplici ma gustosissime, sporcando solo una padella.

