Chi ha visitato l’Italia in ogni suo angolo e Regione, non può in alcun modo non essere rimasto affascinato e ammaliato dalla meravigliosa Sicilia. Questo luogo incantevole, grazie alle sue fantastiche spiagge, alla storia e alle città mozzafiato che lo costellano, è capace di rapire il cuore di chiunque. La buona notizia è che, per quest’estate, potremmo avere una notte gratis in un hotel convenzionato con la Regione. Accettando alcuni requisiti e rientrando in un determinato tipo di vacanza, infatti, potremo sfruttare al meglio questa fantastica opportunità.

See Sicily, il progetto delle 2 notti gratuite in hotel arriva anche nella meravigliosa Sicilia

Dopo la Regione Lazio, che aveva offerto 2 notti gratuite in alcune strutture, anche la Sicilia fa ripartire il turismo con il progetto See Sicily. Dopo il successo delle edizioni passate, infatti, la Regione decide di puntare nuovamente su questa fantastica iniziativa anche per la stagione estiva del 2022. Questa iniziativa non sarà aperta solo ai turisti, ma anche agli stessi siciliani che decideranno di trascorrere le vacanze nella Regione di appartenenza. Il voucher che verrà rilasciato prevede diverse agevolazioni per coloro che aderiranno al progetto e sicuramente potrebbe attirare l’attenzione di molti di noi. L’iniziativa See Sicily, come appena sottolineato, prevede quindi un voucher che verrebbe rilasciato a tutti coloro che prenderanno parte all’iniziativa.

In questo caso, sarà possibile avere una notte gratis in hotel ogni 3 giorni prenotati, raggiungendo un massimo di 2 notti gratuite nella struttura. Inoltre, si potrà accedere a un servizio turistico per conoscere la Regione con tutte le sue bellezze, selezionando un’immersione o un tour guidato. E, non da meno, si avrà un ingresso gratuito da luglio per visitare almeno un sito culturale del luogo.

Mare caraibico e hotel gratis in questa Regione pazzesca tra le più belle d’Italia pronta ad accoglierci

Ricordiamo inoltre che See Sicily aiuterebbe anche con gli spostamenti, con un 50% di riduzione del biglietto su alcuni trasporti prenotati entro il 31 maggio. Per poter accedere al voucher, dovremo contattare una delle agenzie indicate sul sito ufficiale dell’iniziativa. In questo modo, potremo provare a goderci mare caraibico e hotel gratis in questa Regione meravigliosa che potrebbe regalarci un’estate indimenticabile. Per sfruttarla al massimo, dovremmo valutare esattamente i luoghi in cui andare. Potremo lasciarci trasportare, per esempio, dalla bellezza di Marzamemi.

Questo borgo incantato, infatti, offre delle meraviglie davvero incredibili. Basti pensare alla visita che potremmo fare alla famosa Tonnara o a Palazzo Villadorata. Per non parlare della splendida Piazza Margherita o della Casa Cappuccio, nota in tutta la Regione. Potremmo poi apprezzare anche la fantastica Scicli, patrimonio UNESCO dal 2002 e antichissima città in cui potremo vedere la Chiesa di San Bartolomeo, Palazzo Bonelli o Palazzo Spadaro. Senza contare le delizie che questi luoghi ci offriranno data l’incredibile cultura del cibo siciliana.

Lettura consigliata

Case che costano come un caffè in questo gioiello mozzafiato in Italia con immobili in vendita solo a 1 euro