Maniglie all’interno dell’auto: sei sicuro di sapere a cosa servono? Ecco una funzione che ti lascerà a bocca aperta

Le auto sono dotate di molti optional che rendono il veicolo confortevole. Alcuni di questi sono super tecnologici, altri sono elementi tradizionali. Ad esempio, la maniglia interna di supporto è un accessorio che da sempre è presente nelle nostre auto.

Sappiamo tutti che serve per aggrapparsi. Ma conosci quest’altra funzione molto utile? Scopriamo insieme di cosa si tratta.

L’auto è sicuramente il mezzo più amato e utilizzato per gli spostamenti, brevi e lunghi. La usiamo tutti i giorni e anche più volte al giorno. Spesso passiamo al suo interno molte ore.

Prima di acquistare un’auto nuova è necessario capire realmente quali sono le nostre esigenze e quale budget rispettare.

Per facilitare la scelta e chiarirci le idee, spesso, consultiamo i siti internet specializzati oppure chiediamo consiglio a parenti ed amici.

Gli accessori che non possono mancare

Ormai le auto sono dotate di ogni tipo di comfort. Queste comodità sono a disposizione sia del guidatore che del passeggero. Parliamo di accessori, spesso indispensabili, che hanno il compito di rendere la permanenza all’interno del veicolo molto confortevole.

Ad esempio, non può mancare il condizionatore automatico che regola la temperatura. Ma anche il cruise control è fondamentale per mantenere una velocità costante.

Insomma, ci sono una serie di accessori davvero indispensabili.

Sicuramente avrai notato la maniglia interna posta poco sopra al finestrino. È collocata sia nella parte anteriore del veicolo, lato passeggero, che in quella posteriore.

Ma sei sicuro di conoscere tutte le sue funzionalità?

Sappiamo che questa maniglia serve come appiglio. Infatti, la utilizziamo per sostenerci nel caso il guidatore stia percorrendo una strada dissestata. Inoltre, aiuta a reggersi mentre si esce o si entra in macchina. Facilitando, quindi, il movimento.

Maniglie all’interno dell’auto: questa funzione ti lascerà a bocca aperta

Ma non è tutto. La maniglia di appoggio avrebbe anche un altro uso, svelato sui social grazie ad un video diventato immediatamente virale.

Vediamo di cosa si tratta.

Tiriamo giù questo accessorio e osserviamo bene. Troveremo delle piccole levette che permettono di bloccare la maniglia e non farla tornare nella posizione originale.

Questo trucchetto consente di avere una presa migliore, più comoda e aumentare la sicurezza. Ma non solo.

Sarà più facile appendere degli oggetti. Ad esempio, è molto utile se non vogliamo sgualcire una giacca, una camicia o degli abiti che non possono essere piegati. Naturalmente utilizziamo una gruccia.

Facciamo attenzione, perché questi perni non sono presenti in tutti i veicoli. Ma se la nostra auto ne è dotata, allora utilizziamoli perché ci faciliteranno la vita.

La manutenzione delle maniglie di appoggio

Oltre alle cinture di sicurezza, anche le maniglie all’interno dell’auto aiutano a rendere più sicura la permanenza del veicolo. Quindi è importante controllare che funzionino perfettamente e che siano in buone condizioni.

Infatti, con il passare del tempo potrebbero rompersi o deteriorarsi. Se dovessimo avere la

necessità di cambiare la maniglia, assicuriamoci di acquistare quella perfetta per il nostro modello di auto.