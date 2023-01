Mani bucate e debiti in banca per questi 3 segni zodiacali, ovvero i più sciuponi di tutto l’oroscopo

Attenzione a questi 3 segni spendaccioni che finiranno per sperperare il proprio denaro se non inizieranno da subito a limitare le spese superflue.

L’oroscopo è interessantissimo poiché ci svela ciò che potrebbe esserne del nostro futuro. Ci rivela in anticipo le gioie e le soddisfazioni che ci attenderanno, ma anche i dolori e gli ostacoli che potremmo trovare nel percorso.

Ci prepara, in un certo senso, a sistemare nel tragitto quelli che potrebbero essere i nostri atteggiamenti sbagliati, che potrebbero portarci a fallire. Uno dei tasti sensibili di ognuno di noi sono i soldi.

È quando ci sono di mezzo i soldi che si capiscono davvero le persone, che si svelano i lati più nascosti del carattere. Le previsioni dell’oroscopo che seguono interesseranno soprattutto le persone tendenzialmente più spendaccione.

Nel dettaglio, stiamo parlando di 3 segni dello zodiaco assolutamente incapaci di gestire il proprio patrimonio. Per non rischiare di dilapidare tutto, sarà bene controllare di non essere tra questi e fare attenzione alle proprie finanze.

Mani bucate e debiti in banca per 3 segni zodiacali narcisisti e perennemente insoddisfatti

L’oroscopo non dà solo notizie positive, ma anche negative, che spesso riguardano lati caratteriali da sistemare. In base al segno zodiacale, infatti, possiamo scoprire chi sono le persone più bugiarde e pericolose, ma anche quelle che non possono stare insieme perché hanno due caratteri incompatibili.

Una questione nodosa, però, è quella che interessa i segni più spendaccioni di tutto l’oroscopo. Chi ha a che fare con queste persone dovrebbe stare molto attento, poiché, come si dice “chi va con lo zoppo impara a zoppicare”.

Il primo è il più spendaccione in assoluto

Partiamo da un vero maestro nello spendere i propri guadagni in sciocchezze di qualsiasi genere. Si tratta del Capricorno, un segno che, talvolta, sembra dimenticarsi totalmente della propria situazione economica.

Che sia ricco o meno, il Capricorno non sa autogestirsi e spende il denaro in oggetti di ogni tipo e sorta. Spesso deve essere redarguito come un bambino, poiché non riesce a controllare la frenesia che lo porta a dilapidare i propri guadagni. Il tutto fa capo al suo essere narcisista, un tratto tipico di questo segno.

Pur non amando stare al centro dell’attenzione, il Capricorno adora mostrare i propri beni materiali. Il suo fine, spesso, è far credere di possedere oltre quello che potrebbe realmente permettersi.

Un segno permaloso e spendaccione

Passiamo al secondo segno che ha qualche problema col risparmio, ovvero il segno della Vergine. Per non rischiare di avere mani bucate e debiti in banca, la Vergine farebbe di tutto, eppure non ce la fa.

La personalità di questo segno ha tratti spesso contraddittori, che fanno quasi fatica a convivere. Il suo essere razionale e analitico, infatti, talvolta prende il sopravvento, ma spesso si lascia vincere dall’istinto.

Non fa troppi calcoli davanti a qualcosa che gli piace particolarmente, anche se poi tende a pentirsi dell’acquisto fatto.

La voglia di libertà spesso tradisce quest’altro segno

Il terzo e ultimo segno che ha difficoltà nell’accantonare il proprio denaro è quello dell’Acquario. Il suo carattere libertino è sempre in cerca di nuovi stimoli, che spesso si traducono in ulteriori spese.

La voglia di viaggiare e cambiare continuamente potrebbe portarlo a spendere, anche se rimarrebbe comunque un perenne insoddisfatto.