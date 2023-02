2 posti davvero stupendi dove trascorrere il Carnevale in compagnia o in famiglia

Per festeggiare il Carnevale in modo diverso dal solito si potrà andare alla scoperta di due tradizioni molto interessanti. Da un lato la Fête du Citron di Menton e lo Storico Carnevale di Ivrea in Piemonte.

Febbraio è il mese dell’amore come ci dimostra la festa di San Valentino appena trascorsa, ma anche del Carnevale. Un festeggiamento molto sentito dai bambini ma anche dai più grandi. Tra coriandoli, stelle filanti, giostre e carri allegorici non c’è che l’imbarazzo della scelta per divertirsi. Un momento perfetto per divertirsi tra amici o in famiglia. Chi ha la possibilità di ritagliarsi un po’ di tempo libero potrà sfruttare l’occasione del Carnevale per andare alla scoperta di tradizioni molto interessanti.

Infatti, non si tratta solamente di carri allegorici ma anche di altri modi per festeggiare. Oggi si andrà alla scoperta di due tradizioni, una in Italia e un’altra nella vicina Costa Azzurra. Tra gli eventi di Carnevale più interessanti troviamo la Fête du Citron di Menton e il Carnevale di Ivrea con la famosa battaglia delle arance.

2 posti davvero stupendi dove trascorrere il Carnevale

Il primo evento di cui si tratterà è la famosissima Fête du Citron organizzata nella città di Mentone. Menton (o Mentone) è una piccola città poco lontano dal confine con l’Italia, una località balneare molto apprezzata. Durante il periodo estivo sono molti coloro che dal vicino Piemonte, ma anche dalla Lombardia, la scelgono come luogo di villeggiatura. A febbraio, in concomitanza con il Carnevale, ogni anno si organizza questa famosa festa caratterizzata da sculture realizzate con limoni e arance.

Menton, infatti, è anche famosa per i limoni e gli agrumi che proprio qui si coltivano. Nel centro della città vengono sistemate le enormi creazioni a base di agrumi. Sarà possibile ammirare tutto questo dall’11 al 26 febbraio.

Storico Carnevale di Ivrea

Il secondo evento si svolge in Piemonte, il famosissimo Carnevale di Ivrea. Organizzati in squadre i partecipanti, suddivisi nelle principali piazze, rievocano la sollevazione della popolazione contro il Marchese di Monferrato. La protagonista è Violetta che, secondo la leggenda, si levò per prima contro la tirannia. Molto famosa è la battaglia delle arance a rappresentare la sommossa popolare. Un Carnevale molto sentito e scenografico che non si dimenticherà facilmente.

Tra arance, carri e cavalli lo spettacolo è assicurato. Si consiglia di indossare indumenti di poco valore e, soprattutto, degli stivali di gomma facili da pulire una volta terminata la giornata. 2 posti davvero stupendi dove trascorrere il Carnevale in modo alternativo.