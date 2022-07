Mai più senza vino all’aperitivo tra amici a casa o in giardino con queste app gratuite ricche di proposte

Se la vacanza nello specifico ha una durata decisamente breve rispetto a quella dell’intera estate, gli aperitivi in compagnia sono una bella consolazione.

Possiamo decidere se provare i nuovi locali in città o se allestire un ricco banchetto in giardino o sul terrazzo, a seconda dello spazio.

Certo è che quel che non deve mai mancare all’aperitivo in compagnia è la quota vino, birra o cocktail, in base alle preferenze.

Ma, se ci siamo dimenticati di comprare la nostra bottiglia preferita per brindare e gli ospiti hanno puntato sui fiori, ecco la soluzione.

Mai più senza vino all’aperitivo tra amici grazie a queste applicazioni da scaricare su smartphone gratuitamente.

Con un semplice clic potremo beneficiare della consegna a domicilio del nostro vino preferito o lasciarci stupire dalla vasta offerta di magazzino.

La prima app che citiamo si chiama Tannico e offre un’ampia selezione di vini nostrani ma anche internazionali.

Se ci piace provare qualcosa di nuovo, avviamo una ricerca per regione o per riconoscimenti ottenuti, senza dimenticare di controllare gli abbinamenti più corretti.

Inoltre, se questo tipo di cultura ci dovesse appassionare, dovremmo sapere che Tannico mette anche a disposizione appositi corsi in presenza oppure online.

Altrettanto ampia e variegata è la selezione messa a disposizione da Bernabei, che si distingue anche per la velocità di consegna.

Qui non solo troviamo tantissime proposte tra vini, champagne, birra e distillati, ma anche suggerimenti sulle cantine da visitare in Italia per gite fuori porta.

È una realtà più piccola ma non meno intrigante Callmewine, enoteca online che mette a disposizione marche pregiate, ma anche etichette minori tutte da scoprire.

Da non sottovalutare la sezione dedicata ai vini biologici, biodinamici e artigianali.

Preparatissimo è anche il sommelier virtuale di Winelivery, che propone vino, ma anche cocktail alcolici o analcolici.

Inoltre è possibile anche prenotare del ghiaccio qualora ne fossimo improvvisamente rimasti sprovvisti.

Chiudiamo, infine, con l’app Che vino! dedicata ai prodotti di qualità, ma anche a piccole e medie aziende vinicole.

È possibile sottoscrivere un abbonamento mensile ricevendo tre bottiglie a sorpresa corredate da descrizione delle etichette.

La sezione Che regalo! è invece preposta a costruire box regalo per gli amici appassionati di vino e degustazioni.

